Masterchef Italia 2019/ Elimintati e diretta 21 Marzo: super ospite Marco Pierre White

Appuntamento imperdibile con Masterchef Italia 2019 che torna in onda oggi, givoedì 21 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, con la decima puntata. La finalissima dell’ottava edizione del talent show culinario più famoso della televisione italiana si avvicina e, per i concorrenti e aspiranti chef, è arrivato il momento di non lasciare nulla al caso. In gara sono rimasti in sette: Alessandro, Gilberto, Giuseppe, Gloria, Guido, Loretta, Valeria. Tutti sperano di realizzare il sogno di vincere Masterchef Italia e portare a casa l’ambito premio da 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette, ma per riuscirci, dovranno affrontare altre sfide davvero complicate.

MASTERCHEF ITALIA 2019: MISTERY BOX CON LE VERDURE

Quali prove dovranno affrontare Alessandro, Gilberto, Giuseppe, Gloria, Guido, Loretta, Valeria nella decima puntata di Masterchef Italia 2019 per restare nella cucina più famosa d’Italia? Come ogni settimana, gli aspiranti chef dovranno affrontare una Mistery Box particolarmente complicata. Sotto la scatola della puntata odierna, i concorrenti troveranno una serie di verdure. Partendo da uno dei piatti più tradizionali e “semplici” come il minestrone, infatti, dovranno preparare una personalissima versione gourmet del minestrone di verdure. A seguire, gli aspiranti chef affronteranno l’Invention Test che, questa sera, avrà un ospite davvero eccezionale pronto a dire la sua sui piatti che presenteranno i concorrenti ai giudici.

OSPITE MARCO PIERRE WHITE

Nell’Invention Test, i quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli chiamati a giudicare i piatti dei concorrenti saranno affiancati da un ospite straordinario come lo chef anglosassone che ha rivoluzionato la cucina a livello internazionale, Marco Pierre White, noto come l’enfant terrible dell’alta cucina, profeta del gastro–punk e vera rockstar della ristorazione. Un palato difficile da conquistare per i concorrenti che dovranno impegnarsi più del solito per ricevere un giudizio positivo. E poi ancora: una prova in esterna in cui i cuochi amatoriali – divisi in brigate al lavoro – dovranno preparare un menu completo per 15. I clienti saranno alcuni dei più competenti e temuti critici gastronomici italiani. Il loro giudizio porterà gli sconfitti al Pressure Test, in cui sarà fondamentale il “gioco di squadra” per restare in gara.



