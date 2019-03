Meghan Markle e Harry/ Il Royal Baby sarà una bambina? Ecco il nome

Come da tradizione, il sesso del Royal Baby sarà svelato solo il giorno della nascita, ma in Inghilterra, i bookmaker sono scatenati e sono sicuri che Meghan Markle e il Principe Harry diventeranno genitori di una bambina. Nonostante i rumors su un parto gemellare continuino, i sudditi inglesi che non vedono l’ora di vedere il viso del primo figlio del Duca e della Duchessa del Sussex, si dicono certi che la famiglia reale si allargherà con l’arrivo di una femminuccia. Gli scommettitori inglesi, inoltre, azzardano anche il nome: secondo i boomakers, infatti, la bambina si chiamerà Diana, come l’amatissima mamma di Harry quotato a 5,00. Gli altri nomi presi in considerazione dagli scommettitori sono: Alice quotato a 12,00, Victoria dato a 14,00 e Alexandra che vale 16 volte la scommessa. Non è, tuttavia, escluso l’arrivo di un maschietto, ipotesi quotata a 6,00. In questo caso, i nomi in pole sarebbero Arthur, Edward e James.

MEGHAN MARKLE: IL PARTO IL GIORNO DEL COMPLEANNO DELLA REGINA ELISABETTA?

La Regina Elisabetta compirà 93 anni il prossimo 21 aprile e, secondo alcuni rumors che circolano in Inghilterra, è probabile che per quel giorno, la Regina riceva un regalo davvero prezioso come la nascita del primo figlio del Principe Harry. La data precisa del parto di Meghan Markle non c’è, ma è probabile che la Duchessa dia alla luce il Royal Baby a ridosso del compleanno della nonna del marito. Al fatidico giorno, dunque, mancano davvero poche settimane. Motivo che avrebbe spinto Doria Ragland, la mamma della Duchessa, a partire subito per l’Inghilterra. Si sussurra, infatti, che la futura nonna si trovi già a Londra dove, nei prossimi mesi, aiuterà la figlia a prendersi cura del bambino. Nel frattempo, Meghan, nonostante sia in maternità, non ha rinunciato ad accompagnare il marito Harry alla firma del libro delle condoglianze per le vittime della strage di Christchurch in Nuova Zelanda. Un gesto che è stato apprezzato non solo dai sudditi, ma anche dalla Famiglia Reale che ammirerebbe la forza e l’energia della Duchessa che, nonostante sia giunta al termine della gravidanza, continua a partecipare ad eventi pubblici.

