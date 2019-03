Mirko Cassinelli, nipote di Little Tony/ Chi è? Parente misterioso a I Soliti Ignoti

Si chiama Mirko Cassinelli il parente misterioso della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Qualcuno, notando la somiglianza abbastanza spiccata, da casa ha capito subito a chi fosse parente, qualcuno invece si è stupito nel scoprirlo. Mirko è infatti il nipote del grande Little Tony, il grande cantante scomparso nel 2013 il cui vero nome è Antonio Ciacci. Mirko è il figlio di Cristiana Ciacci, unica figlia del cantante. Mirko è giovanissimo: ha 20 anni, vive a Roma – come lui stesso scrive sul suo profilo Instagram – ed è al primo anno di Scienze della Comunicazione all’università Roma Tre. Così come la madre e, prima ancora, come il suo amatissimo e famosissimo nonno, anche Mirko ha una grande passione: la musica.

MIRKO CASSINELLI COME NONNO LITTLE TONY: LA PASSIONE PER LA MUSICA

Stando a quanto si comprende dal suo profilo Instagram, Mirko Cassinelli, nipote di Little Tony, ama suonare, in particolare la chitarra, e quando può accompagna la madre Cristiana, cantante come il suo papà. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, Mirko è proprio con sua madre intento ad esibirsi su Tv2000. “Confuso ma felice” scrive Mirko, accanto allo scatto commentato anche da sua madre “Che emozione cantare con te vicino che suoni” fa sapere. A Vanity Fair, Cristiana Ciacci faceva sapere, qualche tempo fa, quanto suo padre Little Tony fosse un ottimo nonno. «Era affettuosissimo, ma aveva il terrore che qualcuno potesse chiamarlo nonno e associarlo alla parola vecchio. – ha ammesso – La fobia gli è passata quando ha visto che nessuno lo trattava da anziano, visto che si tingeva i capelli, si buttava per terra mentre cantava, usciva con le ragazze e guidava le spider».

