Popolo Sovrano/ Anticipazioni 21 marzo 2019: immigrazione e flat tax

Giovedì 21 marzo, in prima serata su Raidue, torna l’appuntamento con Popolo Sovrano, il programma di approfondimento politico e sociale che non sta reggendo la concorrenza con i programmi concorrenti. La scorsa puntata di Popolo Sovrano, infatti, è stata seguita da 604.000 spettatori pari al 2.9% di share mentre su La7, Piazza Pulita ha incollato davanti ai teleschermi 896.000 spettatori con uno share del 4.9%. Ascolti, quelli della nuova trasmissione di Raidue che ha preso il posto di Nemo, nessuno escluso, in linea con i precedenti appuntamenti. Anche questa sera, dunque, Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi torneranno ad informare il pubblico di Raidue con inchieste e servizi realizzati anche nelle periferie più pericolose d’Italia, ma quali saranno gli argomenti che i conduttori di Popolo Sovrano affronteranno con i loro ospiti?

POPOLO SOVRANO: I SERVIZI DEL 21 MARZO

Anche nella nuova puntata di Popolo Sovrano, Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi daranno ampio spazio alla politica e all’attualità. Se la Tav e l’importanza della bellezza nella società moderna sono stati i temi principali dello scorso appuntamento del programma di Raidue, questa sera si parlerà di sbarchi di migranti, della via della Seta e della flat tax. Al centro della nuova puntata di Popolo Sovrano, dunque, ci sarà la politica. Oltre alla politica migratoria del Governo, saranno messe in luce le ultime mosse economiche delle Forze politiche per rilanciare gli investimenti pubblici e privati. Infine, si parlerà anche di flat tax, facendo il punto sulla volontà del Governo di ridurre le tasse. Tra gli ospiti con cui Alessandro Sortino ed Eva Giovannini affronteranno i vari temi ci saranno Federico Rampini, giornalista di Repubblica, Francesco Boccia, parlamentare del Pd, Vincenzo Sofo, esponente della Lega, Alessandro Giuli, giornalista, e Anna Lifang Dong, primo avvocato donna italo-cinese.

