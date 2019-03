Rosa Perrotta Vs Karina Cascella/ Video, insulti a Live Non è la d’Urso: “Ridicola”

L’ascensore di Live, Non è la d’Urso questa sera è occupata da due donne che hanno avuto più di uno scontro e proprio nei programmi di Barbara d’Urso. Si tratta di Rosa Perrotta e di Karina Cascella. Scontri tra le due sono nate per questioni di chirurgia plastica, che è l’argomento principale dell’ultima parte di questo secondo appuntamento con Live, Non è la d’Urso. È Rosa la prima a fare il suo ingresso nell’ascensore, seguita dalla Cascella che prende subito parola. “Mi fa piacere stare un attimo da sole, perché poi ci siamo parlate in trasmissione ma non da vicino. – esordisce – Ti faccio come prima cosa i complimenti per la gravidanza, dicendoti anche però come mai nel momento più bello della tua vita, cioè l’aspettare un figlio e te lo dico da mamma, tu non fai altro che polemizzare su tutto e tutti.”

SCONTRO E PAROLE FORTI: SPUNTA ANCHE GIULIA DE LELLIS!

Il riferimento di Karina Cascella è chiaro: si tratta della lite nata tra Rosa e Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis. “Stai polemizzando col tuo fidanzato di tutto e tutti. – sbotta ancora l’opinionista – Le cattiverie che fate a Giulia De Lellis mettendo in giro delle fake news!” Rosa Perrotta è molto infastidita: “Proprio tu ti permetti di giudicare le donne! Ma parla di te, tu sei cattiva con le donne, ridicola!” Rosa non ha gradito la battuta fatta sulle sue labbra a Pomeriggio 5: “Una mamma che dice quello ad un’altra donna che sta per diventare mamma…una battuta squallida!” Ma la Cascella replica: “Quel tipo di battuta è stata razionale. Quando uno decide di esporsi deve accettare anche questo. – e lancia l’ultima stoccata – Se la tua bocca è vera lo è come le mie tette”. In studio colei che conquista il pubblico e, quindi, i like è proprio la Cascella. (Clicca qui per il video)

