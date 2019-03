Scialpi sta male, “Pregate per me”/ Video, “Tre volte in pericolo di vita e ora…”

Scialpi sta male e chiede una preghiera ai suoi fan. Un problema al cuore che ha voluto raccontare con un video pubblicato sui social dove spiega nei minimi particolari cosa è successo. Spiega: “Vi aggiorno, la notizia dopo la visita del cardiologo è che ci sono stati tre eventi di aritmia non sostenuti dal pacemaker. Sono stato non una volta in pericolo di vita, ma tre. Dopodomani farò un esame e dopo di che si saprà in che condizioni sono. Per il momento resto a rischio. C’è bisogno di una preghiera in primis mia e poi chi vuole si senta libero di partecipare“. Da tempo il cantante soffre di problemi al cuore, tanto che in passato si era lamentato quando durante la degenza per un intervento non poteva averlo assistito suo marito. Una situazione che però al momento ha subito un peggioramento con un esame molto importante da sostenere dopodomani. La speranza è che Scialpi si possa riprendere presto.

Scialpi sta male, “Pregate per me”: di cosa soffre?

Scialpi sta male nuovamente per il cuore, nel 2015 era stato sottoposto a un intervento che fece discutere molto più per il trattamento per suo marito che per l’operazione in sé. L’uomo soffre di aritmie e il pacemaker non è stato in grado di sostenere le ultime. Una situazione che potrebbe portargli non poche complicazioni. Sappiamo infatti che le tachicardie atriali sono compatibili con la vita e possono essere curate o con i farmaci o con operazioni come l’ablazione elettrica. Invece le aritmie ventricolari sono decisamente più preoccupanti e possono portare anche alla morte. Crea dolore il volto spento di Scialpi, consapevole di vivere un momento non facile ma sono tantissimi anche quelli che continuano a sostenerlo con la voglia di regalargli sostegno o anche solo un pensiero. Probabilmente nei prossimi giorni, sempre su Instagram, Scialpi racconterà le evoluzioni di questa situazione.

