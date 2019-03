Soleil Sorge e Riccardo Fogli/ La verità sul feeling in una foto (Isola dei Famosi)

Soleil Sorge e Riccardo Fogli sono sempre più uniti. I due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 formano ormai una coppia schierata contro gli altri naufraghi. Dopo l’eliminazione di Jeremias Rodriguez, Soleil si è avvicinata ancora di più a Riccardo Fogli che ha voluto con sè anche sul’Isla Bonita. Lontani dagli altri concorrenti, i due hanno fatto gioco di squadra spalleggiandosi l’una con l’altra. Un feeling speciale che, tuttavia, non sarebbe nato in Honduras. Secondo quanto scrive “Leggo”, infatti, Soleil e Riccardo Fogli si conoscevano già. I due, infatti, non si sarebbero incontrati sull’Isola, ma avrebbero avuto dei rapporti lavorativi prima di diventare concorrenti del reality show di canale 5. Leggo, infatti, scrive che la verità sul rapporto tra Soleil e Fogli si troverebbe in un post datato giugno 2018 e pubblicato su Instagram da Karen Trentini, moglie dell’ex cantante dei Pooh. Nel post in questione, Soleil sponsorizzerebbe alcuni prodotti solari dell’azienda della famiglia Fogli. L’intesa tra i due, dunque, è nata prima dell’Isola?

SOLEIL SORGE E RICCARDO FOGLI: AMICIZIA O STRATEGIA?

Tra Soleil Sorge e Riccardo Fogli c’è una vera amicizia o i due stanno portando avanti una strategia? Per gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019, i due sarebbero due furbi e due strateghi che hanno avuto sin dal’inizio un unico obiettivo: la finale. Il cantante, però, parlando con gli altri concorrenti, non nasconde la stima che prova nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Soleil come nipotina mi piace molto. Sono fiero di lei, dei suoi pregi e dei suoi difetti. Mi sembra molto cambiata in queste due settimane”, ha spiegato Soleil durante un confronto con Luca Vismara e Marina La Rosa. Un rapporto speciale, dunque, quello tra i due naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 che sono pronti a darsi forza a vicenda fino all’ultimo giorno, consapevoli che solo uno potrà vincere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA