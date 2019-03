Teresa Langella a Tale e Quale Show?/ Dopo Uomini e Donne: l’indiscrezione bomba

L’ex tronista Teresa Langella è corteggiata da Carlo Conti? La breve indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo, tra le pagine del settimanale Oggi. A quanto pare, per lei ci potrebbe essere la possibilità di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. “Si dice che l’ex tronista Teresa Langella, amatissima dal pubblico di Uomini e Donne e dal web, sia nel mirino di Carlo Conti. L’avrebbe adocchiata per la prossima edizione di Tale e quale show. Maria De Filippi, notoriamente amica del conduttore toscano, acconsentirà? Ah, saperlo…”, si legge. Naturalmente, la conduttrice sarà soddisfatta e felice della possibile proposta e senza dubbio, invoglierà la campana a dire di sì. Del resto, Teresa ha una spiccatissima passione per la musica e prima di sedersi sul trono del dating show, lavorava già svolgendo questa creativa professione, strizzando anche l’occhio al neomelodico.

Teresa Langella a Tale e Quale Show? L’indiscrezione

Proprio ieri pomeriggio, Teresa Langella ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Controcorrente”, scrivendo sia il testo che la musica. Dopo un breve ascolto, gli estimatori hanno ufficialmente decretato la dedica ad Andrea Dal Corso, perché le parole hanno dei chiari riferimenti all’esperienza che ha vissuto all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Il brano composto da Teresa, si è notevolmente allontanato allo standard neomelodico che l’aveva lanciata, strizzando l’occhio alle artiste affermate come Laura Pausini e Anna Tatangelo. La Langella ha incominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica già nel 2012, pubblicando la canzone dal titolo “Trattarmi male”. Poi è stata la volta di “Si dint”o core tenisse sulo a me”, canzone in duetto con Rosario Miraggio. Il videoclip ad oggi, conta più di 6 milioni di visualizzazioni. Nel 2018 si adatta un poco alla musica attuale proponendo “M’annammore ancora” e successivamente “Non mi importa nada”. Fino alla svolta reggaeton di quest’ultimo brano. Sarà davvero tra le nuove concorrenti di Tale e Quale Show? La voce non le manca, questo è certo…

