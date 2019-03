Uomini e Donne/ Andrea si sbilancia per Muriel: notte insieme e… (Trono Classico)

Il modo in cui è nata la loro conoscenza e i comportamenti che il tronista ha sin da subito avuto nei suoi confronti, sembrava avessero portato Natalia Paragoni un passo avanti a tutte le altre corteggiatrici di Andrea Zelletta. Invece, nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, è apparso chiaro che la situazione è ben differente da quella prospettata. Andrea ha deciso di portare tutte le sue corteggiatrici nella stessa location, trascorrendo e facendo con loro cose diverse in tempi differenti. E, come svelano le anticipazioni di NewsUeD, una delle ragazze è chiaramente apparsa essere la preferita di Andrea, che ha infatti deciso di chiamarla per ben due volte, trascorrendo con lei molte ore e anche tutta la notte: stiamo parlando di Muriel Bassi.

UOMINI E DONNE, ANDREA E QUEL FEELING MURIEL: NATALIA VA VIA

Con Muriel, Andrea Zelletta trascorre i primi momenti della location scelta per le nuove esterne di Uomini e Donne. I due si chiariscono e si salutano serenamente. Seguirà poi l’esterna con Natalia, che verrà tuttavia salutata quasi con freddezza da Andrea che, subito dopo, chiede di rivedere proprio Muriel. Tra i due c’è grande feeling, non mancano abbracci e lunghi baci oltre che parole importanti. Ma il colpo di scena arriva dopo, quando Andrea le chiede di passare la notte insieme, ma chiaramente in camere separate. Lei accetta e i due si risvegliano il giorno dopo tra baci e carezze, facendo colazione insieme. La visione di queste scene porta Natalia a lasciare lo studio per non farvi ritorno e a metterci del suo c’è anche Ivan Gonzalez che, ospite in studio, le dà della “poveraccia”.

