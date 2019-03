Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Gian Battista: sorpresa sul web! (Trono Over)

“Io non capisco perché è ancora qui”: è con queste parole che Gianni Sperti, nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, ha espresso il suo pensiero sulla presenza di Gian Battista al trono Over. Dopo lo “scandalo” che ha visto protagonisti lui e Claire Turotti (nelle ultime puntate assente in studio), L’opinionista ha più volte espresso il desiderio che il cavaliere andasse via e con Gianni anche molte persone del parterre, soprattutto femminile. Eppure non mancano dame interessate a conoscerlo, cosa che prolunga la sua permanenza in studio. Ciò che però incuriosisce sono i pareri del pubblico a casa che, inaspettatamente, non sono tutti dalla parte di Gianni Sperti come invece si può pensare. Infatti, nelle ultime settimane, Gian Battista ha ottenuto molto favore da parte del pubblico di Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE, GIAN BATTISTA E I COMMENTI DEL PUBBLICO

E infatti, tra i commenti degli appassionati del trono Over di Uomini e Donne, molti sono a favore di Gian Battista Ronza. Eccone alcuni: “Ma perché dovrebbe uscire solo Giambattista quando Rocco, Gemma, Riccardo e Ida stanno facendo solo sceneggiate ..Giambattista persona ambigua ma in confronto all’ aggressività e falsità di Rocco non è nulla.”; e ancora “Perchè dovrebbe uscire Giambattista (ha sbagliato e su questo non ci piove) però ce ne sarebbero tanti da buttare fuori, Gemma, Rocco grandissimo cafone, Riccardo che si e’comportato malissimo. Gianni mi sa che vai a simpatia”. Il pubblico sembra quindi protendere per Gian Battista che, comunque, non ha convinto proprio tutti della sua “innocenza”.

