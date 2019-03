Valentina Galli/ Uomini e donne, video: “Luigi e Irene dureranno pochissimo”

Nella puntata di oggi di Uomini e donne si ripartirà da Luigi e Irene, ospiti in studio, ma anche del confronto con la non scelta del tronista ovvero Valentina Galli. Anche lei sarà presente in studio per ribadire le sue convinzioni su quanto accaduto ovvero che Luigi non ha scelto con il cuore ma che ha avuto paura di seguire le sue sensazioni forse perché lei è una donna molto forte a differenza sua. La stessa corteggiatrice nei giorni scorsi aveva commentato la scelta di Luigi Mastroianni sulle pagina di Uomini e donne Magazine convinta che tra lei e Luigi sia accaduto qualcosa di speciale in villa e durante le ultime esterne: “Io e Luigi sappiamo cosa abbiamo vissuto. Lui stesso ha detto che in quel momento ero io la sua scelta, confermandolo anche al suo amico Giordano. A cinque minuti dalla fine, però, si è ricordato di provare dei sentimenti per un’altra persona. Visto come si è comportato, penso che abbia preso in giro o me o Irene.

LO SCONTRO IN STUDIO A UOMINI E DONNE

La sua incoerenza è palese. Ritengo che si sia spaventato, credeva che io fossi un “no” e, volendo vivere la favola, ha visto in Irene un porto più sicuro”.

Queste sono le accuse che oggi Valentina Galli rivolgerà anche a Luigi Mastroianni e le parole di quest’ultimo non miglioreranno la situazione visto che non è pronto a dirsi innamorato della sua Irene. Come se non bastasse Valentina è convinta che le cose tra lui e Irene non dureranno a lungo: “Penso che Luigi non sia stato sincero. La prima persona che ha preso in giro è se stesso e, al posto di Irene, non mi accontenterei mai di un rapporto tiepido con un uomo che si ricorda di provare dei sentimenti verso di me all’ultimo secondo. Spero davvero che entrambi possano trovare la loro felicità, ma non so con quali presupposti possano farlo insieme e iniziare la loro relazione“. Dopo le parole che oggi Luigi dirà in puntata sembra proprio che la corteggiatrice non ha poi tutti i torti.

