Veronica Maya e Marco Moraci si sposano/ Dal matrimonio ai Caraibi all’annullamento..

Un altro sì e una nuova cerimonia per Veronica Maya, 41 anni, e Marco Moraci, 43, che hanno annunciato che presto varcheranno la porta di una Chiesa per passeggiare insieme verso l’Alatare e proclamare la loro unione davanti a Dio. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal profilo instagram della conduttrice che non solo rivela che lei e Marco Moraci si sposeranno in Chiesa ma che lo faranno il prossimo 24 aprile. Non ci sono dubbi e non c’è la possibilità di tornare indietro (almeno in teoria) visto che sullo stesso profilo la Maya ha pubblicato le foto del giuramento al Comune di Napoli dei giorni scorsi al grido di: “Ora è ufficiale! W gli sposi”. Dopo il matrimonio da favola che si è tenuto all’inizio del 2017 ai Caraibi (“matrimonio simbolico”, spiega la conduttrice sui social), Veronica Maya e il chirurgo estetico hanno deciso di passare al livello successivo sposandosi in Chiesa tra poco più di un mese alla presenza di parenti e amici.

VERONICA MAYA OTTIENE L’ANNULLAMENTO E SPOSA IL SUO MARCO IN CHIESA

Il loro rapporto è ormai solido e duraturo visto che, chi segue la conduttrice e la conosce bene, sa che Marco Moraci le aveva chiesto la mano di in diretta tv nel 2015, due anni dopo, nel gennaio del 2017 i due si sono sposati in spiaggia ai Caraibi e adesso fanno lo stesso in Chiesa visto che la Sacra Rota ha dato il via libera al matrimonio dopo aver concesso l’annullamento del precedente matrimonio di Veronica Maya con l’ex tronista Aldo Bergamaschi (dal quale si è separato ormai nove anni fa). Ad accompagnare la coppia all’altare ci penseranno i tre figli nati dal loro rapporto ovvero Riccardo Filippo, nato nel 2012, Tancredi Francesco, arrivato l’anno dopo, e Katia Eleonora, nata tre anni fa. Il resto dei dettagli li conosceremo nei prossimi social, quindi occhio ai social e alla tv, non si sa mai…





