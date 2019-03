Wanna Marchi e Stefania Nobile, lite con Cecchi Paone/Video “Intellettuale del caz*o”

L’arrivo di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile a Live, Non è la d’Urso scatena, non senza sorprese, grosse polemiche in studio. Tra i cinque personaggi presenti nelle schede, il più arrabbiato con loro è però Alessandro Cecchi Paone che è l’ultimo però a girarsi tra le cinque sfere. Sfera ovviamente rossa visto che il suo pensiero sulla Marchi e la Nobile è più che negativo. Cecchi Paone allora prende parola: “Si sieda e taccia e non agiti quella mano contro di me. Siete di una volgarità inaccettabile. – sbotta il giornalista e conduttore, che continua – Eravate volgari e siete rimaste volgari.” Poi alla Marchi: “Stia zitta e si sieda, lei è una donna volgare. È la cosa più odiosa che si possa fare truffare sulla salute della gente, questo non si può fare. E lasci stare madre Teresa… abbiamo già Brosio!”

WANNA MARCHI CONTRO CECCHI PAONE: “INTELLETTUALE DEL CAZ*O!”

Vistosamente infastidite dall’atteggiamento di Alessandro Cecchi Paone, sia Wanna Marchi che Stefania Nobile lasciano la loro poltrona a Live, Non è la d’Urso per avvicinarsi un po’ più a lui. La Nobile allora replica: “L’abbiamo visto in un locale di Milano, ridevamo e scherzavamo ora qui prende il gettone e deve fare il figo. Fai ridere i polli! Sai dove te lo metto questo dito!” Il pubblico fischia da una parte e applaude l’altra, poi il colpo di grazia è dato da Wanna Marchi che, forse non udita dal pubblico, sbotta contro Cecchi Paone e lo appella: “L’intellettuale del caz*o!” Parole che replica anche una seconda volta. (Clicca qui per il video della lite)

