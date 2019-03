Adriano Bettinelli/ L’ex ballerino di Amici: “Non mi fermo mai” (Ciao Darwin 8)

Ex allievo della scuola di Maria De Filippi, Adriano Bettinelli fa parte del corpo di ballo di Ciao Darwin 8 e nel suo recente passato ha affrontato Amici assieme a tante altre stelle emergenti. Dobbiamo ritornare indietro fino all’edizione 2009 per ricordare quel ragazzino dal ciuffo ribelle, per un’esperienza che gli ha permesso di continuare il suo sogno di ballo nel mondo dello spettacolo e che gli ha regalato anche l’amicizia con Andrea Dianetti. Entrambi conosciuti dal pubblico grazie alla scuola ed in seguito diventati grandi amici e persino coinquilini. Lo raccontano i diretti interessati non poco tempo fa su Instagram, quando con ironia parlano [rigorosamente in romanaccio, ndr] di come siano trascorsi dieci anni da quando Andrea ha fatto la sua prima apparizione ad Amici. All’epoca 21enne, Bettinelli non ha mai fatto mistero durante l’esperienza nel talent di essere piuttosto severo con se stesso, tanto da individuare molteplici difetti nella sua personalità. Fra cui anche la costante esigenza di doversi chiudere in se stesso ed alzare un muro per tenere lontani gli altri. Purtroppo la sua sua presenza nel programma della De Filippi non è legata solo ai tanti successi fra Conga e Great Balls of Fire, ma anche l’impossibilità di continuare a causa della scelta della commissione di non salvarlo.

Adriano Bettinelli e l’amico Andrea Dianetti

Adriano Bettinelli, quello vero dice sui social per distinguersi dalle molteplici pagine fake su Facebook. Ballerino di professione e con una forte propensione alla risata, non abbiamo solo modo di vederlo a Ciao Darwin 8, ma anche nei tanti video che pubblica sui suoi profili social. Clip divertenti in cui mostra il disagio di una vita a due con Andrea Dianetti. “Nel tempo libero si arrotonda così“, dice l’amico mentre puliscono il loro futuro appartamento. Diviso fra Italia e Tirana, lo scorso dicembre Andrea partecipa ad uno show in cui ritrova diversi ex allievi di Amici, fra cui Alessio La Padula e persino Andreas Muller. E poi gli eventi come Effetto domino a Roma ed una piccola incursione a Miss Italia 2018. Sono tanti i lavori che Adriano è riuscito a portare avanti con successo, iniziando a mettere un tassello dietro l’altro per una carriera che l’ha portato alla fine alla corte di Paolo Bonolis e di nuovo in prima serata su Canale 5. E infatti ha dichiarato in passato: «Non mi fermo mai».

© RIPRODUZIONE RISERVATA