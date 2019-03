Alex e Alice/ Video, Golden Buzzer di Frank Matano a Italia’s Got Talent

Alex e Alice, coppia di ballerini nata a Roma sia come sodalizio professionale sia sentimentale, sarà il cavallo di battaglia del giudice Frank Matano nella finalissima di Italia’s Got Talent di venerdì 22 marzo 2019. Nonostante i due formino una solida coppia anche nella vita, si sono guadagnati l’ambitissimo Golden Buzzer con un ballo interpretativo che rappresentava una crisi di coppia. Un qualcosa che ha emozionato profondamente Frank, che ha anche messo da parte un pizzico di suspance per pigiare il bottone dorato che per i concorrenti di Italia’s Got Talenti significa accesso diretto alla finalissima. “In tutti questi anni nel programma tendenzialmente ho dato il Golden Buzzer a cose che mi hanno fatto molto ridere, stavolta invece mi tremava il cuoricino e ho voluto premiare questa cosa che mi ha regalato i brividi. E vi dico una cosa in più, senza di vuoi quest’anno il Golden Buzzer non sapevo a chi darlo, dunque mi avete salvato.” Questo è stato il commento di Frank Matano al momento dell’assegnazione, al quale hanno fatto seguito anche i giudizi entusiasti degli altri giudici al tavolo e la standing ovation del pubblico. Il ballo in questa edizione di Italia’s Got Talent è stato protagonista e Alex e Alice ne sono stati un’espressione più che convincente.

L’ULTIMA CANZONE DI ALEX E ALICE

Alex Orlando e Alice D’Addario, questo il nome completo dei due ballerini, vengono rispettivamente dalla Svizzera e da Pescara (anche se Alex è poi cresciuto in Sicilia, a Siracusa). Il loro incontro nella Capitale ha fatto nascere l’amore e poi un sodalizio artistico ora svelato al grande pubblico sul palco di Italia’s Got Talent. “Ho sempre ballato da solo, ma ora solo con lei mi sento completo anche sul palco,” ha spiegato Alex, mentre Alice ha sottolineato come nonostante i momenti di litigio non manchino nella coppia, la riappacificazione è sempre automatica. I due hanno ballato la loro “crisi”, rappresentata sul palco televisivo, sulle note di “La nostra ultima canzone” del cantautore pisano Motta, nome di spicco della musica Indie, e l’effetto come detto è stato intenso e dirompente. Perfetta coordinazione nei movimenti e grande espressività, la performance di Alex e Alice ha convinto tutti i giudici e in particolare Frank Matano, che ha parlato di brividi e “cuoricino tremante”. Troppo per non regalare ad Alex e Alice la soddisfazione del Golden Buzzer e della finale in cui nella gran serata conclusiva proveranno di nuovo a stupire il pubblico.





