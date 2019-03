Alina Sanchez/ La “pantera” cubana e il suo amore per la danza (Ciao Darwin 8)

Bellissima e pantera: Alina Sanchez riesce a farsi notare nel corpo di ballo di Ciao Darwin 8. E non solo per quella capigliatura ribelle con tanti ricci che mettono ancora più in risalto il suo viso spettacolare. bellissima sia quando posa per tanti shooting, di cui possiamo trovare traccia sul suo profilo Instagram, sia durante il duro allenamento in previsione di un nuovo lavoro. Lei che è originaria di Santiago di Cuba e vive a San Benedetto del Tronto, con una carriera professionale presso MSC Crociere e specializzata in danza classica e latina. Un lavoro, quello a bordo nave, iniziato solo nel mese di dicembre e che le ha già permesso di farsi conoscere dagli italiani. In una recente foto di Simone Nolasco, Alina posa durante le prove per Ciao Darwin e mostra all’obbiettivo tutta la sua energia di una bellezza senza confini. Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez.

Da Cuba a Canale 5

Chi è Alina Sanchez, la ballerina di Ciao Darwin 8 che abbiamo intravisto fin dalla prima puntata del programma? Di lei si sa davvero molto poco, se non quelle piccole e brevi informazioni che spuntano sui suoi canali social. Sappiamo per esempio che si è diplomata nel 2005 e che ha deciso di trasferirsi da Cuba in Italia non molto tempo fa. Dal 2017 la troviamo impegnata come ballerina presso il Latin Power Entertiainment, un locale notturno che mette animazione, musica e divertimento al primo posto. Un impegno che tra l’altro Alina porta avanti anche oggi ed in concomitanza con il lavoro presso la MSC Crociere, che l’ha selezionata nell’aprile dello scorso anno. A quanto pare l’amore per la danza e per le foto soprattutto nasce in Alina fin da quando era piccolissima. Uno scatto del passato la mostra infatti vestita da rapper ed accucciata mentre guarda senza timore l’obbiettivo. I primi passi verso un futuro promettente? Clicca qui per guardare la foto di Alina Sanchez.

