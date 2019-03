Amici 18/ Serale e allievi esclusi: polemica per la scelta di Maria De Filippi

Si continua a provare nella scuola di Amici 18 in vista dell’inizio del serale al quale manca poco più di una settimana. Domani, su Canale 5, torna l’appuntamento con lo speciale che vedrà la formazione delle due squadre del serale, la bianca e la blu, e della proclamazione dell’ultimo allievo che conquista la maglia verde. I fan di Amici sanno però che c’è già stata da qualche giorno la registrazione che ha svelato tutto questo. Questo ha sollevato qualche critica sul web da parte di chi ritiene abbia “poco senso mandare in onda le lezioni dei ragazzi quando già si sa chi ha conquistato la maglia del serale”. Il pubblico sa, infatti, che Federica ad esempio non conquisterà il serale. Per lei, tuttavia, ci sarà un’altra possibilità perché Maria De Filippi ha deciso di dar loro la chance di tornare anche per la prossima edizione di Amici.

FEDERICA FUORI DAL SERALE: È POLEMICA

Eppure, il fatto che Federica sia rimasta fuori dalla rosa degli allievi del serale di Amici 18, ha sollevato molte critiche. In tanti trovano la cantante bravissima, anche molto più di altri che hanno invece conquistato la maglia verde. Sul web c’è chi scrive che: “Mi sconvolge leggere tanti commenti negativi e cattivi… se proprio non è chiaro, Federica era la migliore cantante della classe. – scrive una telespettatrice del talent di Canale 5 – Ascoltate l’esibizione di tish che ha fatto sabato (pietosa). Almeno lei spazia tra generi diversi italiano inglese… per non parlare della tigre che diventa sul palco! Questa è arte, e Maria ha fatto bene a proporle di tornare!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA