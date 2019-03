Angelina Michelle è la nuova Madre Natura di Ciao Darwin 8, siete rimasti anche voi folgorati dalla sua straordinaria bellezza? Per chi se la fosse persa o non fosse sintonizzato su Canale 5, la nuova madrina dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha in capelli rossi come il fuoco, acconciati con una miriade di ricci che le incorniciano i lineamenti perfetti. Ha la pelle bianca come il latte o, come riferito dal conduttore, come la luna, e come chi l’ha preceduta, ha curve mozzafiato. Nel presentarsi al pubblico esterrefatto di Ciao Darwin, la modella ha sfilato indossando un bikini minimal tempestato di fiori colorati, tacchi alti e trucco a esaltare i suoi lineamenti già perfetti. “Ho vissuto la fantastica esperienza di Ciao Darwin”, spiega la modella in un video di presentazione, dove rivela che quella al fianco di Paolo Bonolis è la sua prima esperienza importante in tv.

“È stato il mio primo lavoro importante”

“È stato più facile di quanto mi aspettassi”: è con queste parole che Angelina Michelle, al seconda Madre natura di Ciao Darwin 8, ha descritto la sua avventura nello show condotto da Paolo Bonolis. “È stato il mio primo lavoro importante in televisione – conferma la modella – sono stati molto gentili, ti supportano e ti capiscono, è stata una delle cose più belle successe nella mia vita”. Occhi azzurri, curve da capogiro, Angelina è alta 1.80 m e la sua bellezza insolita, molto distante da quella di Ema Kovac del primo appuntamento, l’ha già eletta regina di questa puntata. Un episodio, conferma la modella riferendosi a Ciao Darwin, nel quale si è calata con entusiasmo, tanto da prendere le parti di una delle due squadre: “Per chi ho fatto il tifo? Certamente il Gay Pride!”, spiega la modella, certa che saranno proprio questi ultimi a vincere la gara.

“Non sono una che fa cose strane,ma…”

Angelina Michelle non ha dubbi: a vincere, nella sfida Gay Pride contro Family Day, saranno i primi: “lavoro molto nella moda e molti dei miei amici sono gay, sono le persone più dolci di sempre!”, spiega nel corso di una video intervsta concessa a Ciao Darwin 8. Madre Natura anticipa però di non essere distante dall’idea di famiglia e in passato, per qualche tempo, ha sognato di avere un figlio: “diventare Madre? Un giorno sicuramente sì. Una volta mi è capitato, per quasi metà anno, che nei miei sogni desideravo di rimanere incinta e ogni volta mi svegliavo con questa calda emozione nel cuore – spiega la modella di origini francesi – Ma allo stesso tempo mi godo molto la vita, quindi non sarò melodrammatica”. Nella sua vita, conferma inoltre “non sono per niente una che fa cose strane. Ho derubato una banca, ho baciato una ragazza e mi è piaciuto. È strano ma chi se ne frega, ecco perché tifo per i Gay Pride”.





