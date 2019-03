Antonio Sorgentone/ Video, Golden Buzzer di Mara Maionchi a Italia’s Got Talent

Antonio Sorgentone può essere uno dei favoriti nella corsa al Golden Buzzer di Italia’s Got Talent. Uno dei cavalli di battaglia di Mara Maionchi, che ha puntato forte sul pianista che, con la sua esibizione in stile Jerry Lee Lewis, ha stupito il pubblico e si è guadagnato l’accesso diretto alla finale della competizione nel programma televisivo di Tv8. E proprio Mara Maionchi ha scomodato il paragone con Jerry Lee Lewis dopo l’esibizione che ha fatto ballare tutti e che è valsa il Golden Buzzer: da vero amante del rock anni Cinquanta, come ha spiegato presentandosi, Antonio Sorgentone ha dimostrato di avere le doti del trascinatore e di poter lottare per la vittoria finale. Nativo di Giulianova, Sorgentone ha alle spalle già una lunga carriera musicale, un’esperienza che ha saputo far valere sul palco: Svezia, Germania, Finlandia, Francia, Belgio e Svizzera, oltre a tutte le più importanti località italiane, sono i paesi in cui si è esibito dimostrandosi un raffinatissimo musicista swing, capace di stupire con le sue caratteristiche che abbinano grande precisione nell’esecuzione dei brani a un carisma davvero indiscutibile.

ANTONIO SORGENTONE, TANTE COLLABORAZIONI DI PRESTIGIO

37 anni, Antonio Sorgentone ha conquistato Frank Matano, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Mara Maionchi, i giudici di Italia’s Got Talent, con quest’ultima che ha deciso di schiacciare il Golden Buzzer dimostrando di credere nella performance del pianista abruzzese. Sorgentone ha affermato di considerare il pianoforte come un suo compagno inseparabile e questo gli ha permesso di affermarsi nel panorama jazz e swing internazionale, legato anche alle sonorità rock anni Cinquanta di cui Jerry Lee Lewis era appunto maestro, tanto da arrivare a collaborare con alcuni importanti artisti americani come Marvin Rainwater e Hayden Thompson. Quando ha conquistato il Golden Buzzer Sorgentone ha saputo concentrare in un’esibizione il meglio del suo repertorio, regalando una scarica di adrenalina pura a pubblico e giudici. Il video della sua esibizione a Italia’s Got Talent è diventato nel giro di breve tempo virale sui social, raggiungendo 800mila visualizzazioni nel giro di poche settimane.





© RIPRODUZIONE RISERVATA