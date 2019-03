Belen Rodriguez/ Video: sexy poliziotta sui social prima del ritorno a Colorado

Belen Rodriguez sempre più regina dei social e del gossip. La showgirl argentina, in attesa del ritorno in tv con la prima puntata della nuova stagione di Colorado che andrà in onda su Italia 1, giovedì 28 marzo, su Instagram, ha pubblicato un video che sta letteralmente facendo impazzire tutti i followers. Nel filmato che ha superato un milione e 500mila visualizzazioni, la showgirl è vestita da sexy poliziotta. Con lei c’è Tony Figo. I due non si sono travestiti per Carnevale che è ormai finito, ma per un siparietto che li vedrà protagonisti durante la prima puntata di Colorado che è stata registrata ieri. “Spoiler”, scrive Belen che ha così deciso di seguire le orme dell’ex marito Stefano De Martino, conduttore dello show comico di Raidue “Made in Sud” tornando sul palco dello show di Italia 1 di cui è stata protagonista qualche anno fa.

BELEN RODRIGUEZ SINGLE O INNAMORATA?

Se Belen Rodriguez è concentrata sul lavoro, il mondo del gossip continua ad occuparsi di lei. Il settimanale Chi ha, infatti, pubblicato delle nuove foto in cui appare molto in sintonia con l’ex marito Stefano De Martino con cui si scambia baci, sorrisi e carezze alimentando così i rumors di un ritorno di fiamma. Diva e Donna, invece, ha pubblicato le foto di una cena che la showgirl si è concessa con il cestista Bruno Cerella con il quale non sono mancati abbracci e gesti affettuosi, ma nessun bacio che possa far pensare ad un rapporto diverso da quello amichevole. La vita privata della Rodriguez, dunque, continua ad essere piuttosto misteriosa. Il suo rapporto con De Martino non sembrerebbe avere la forma di quello che potrebbero avere due ex coniugi, sebbene in ottimi rapporti. Belen, dunque, sta nascondendo qualcosa? I fans sono sicuri che la showgirl stia tenendo per sè le ultime novità della sua vita privata. Sarà davvero così? Belen si sarà davvero innamorata nuovamente dell’ex marito o il suo cuore sarà totamente libero?

