Benedetta Piacentini/ La ballerina rossa che insidia Madre Natura (Ciao Darwin 2019)

È la ballerina rossa Benedetta Piacentini una delle ragazze più talentuose del nuovo corpo di ballo di Ciao Darwin 2019. Capelli lunghi, sguardo profondo e fisico mozzafiato, la Piacentini si è già distinta nella prima puntata della nuova stagione, quando, insieme alle altre ragazze, ha dato vita ad alcune tra le più sensuali coreografie della nuova stagione. Ma chi è la rossa che nelle ultime settimane ha fatto battere il cuore di milioni di telespettatori, rubandolo scettro alla già cliccatissima Madre Natura Ema Kovac? Di lei sappiamo che è romana e che fa parte del cast del programma di Paolo Bonolis soltanto da quest’anno, mentre in passato, sempre come ballerina, ha partecipato ad uno spettacolo teatrale dal titolo Cabaret presso il Theater Paris Roma, un temporary club ispirato ai grandi music hall francesi. Oggi, però, il percorso professionale di Benedetta riparte da Canale 5, dove ha già conquistato il cuore di numerosi telespettatori.

Benedetta Piacentini conquista tutti: “Grazie di cuore”

“Non trovo le parole giuste per dirvi GRAZIE… Non mi sarei mai aspettata tutto questo Affetto, grazie di cuore a tutti”: a parlare è Benedetta Piacentini, che in seguito al suo debutto nel corpo di ballo di Ciao Darwin 2019, ha ringraziato chi, sui social e non solo, le ha fatto sentire tutto il suo supporto. Ecco alcuni commenti che i suoi numerosi follower hanno pubblicato in risposta ai suoi scatti dopo aver seguito la prima puntata: “Sei bravissima, è stato emozionante”, fa notare una fan; “È una gioia, ogni volta, sapere dei tuoi meritati successi – scrive invece una sua vecchia conoscenza – Sei brava e bella, attenta e composta, e mai sgarbata. Ti auguro il meglio, un bacione bella”. E a queste parole, naturalmente, la ballerina non è rimasta impassibile; ecco la sua risposta pubblicata nelle ultime ore su Instagram: “Grazie, mi fa molto piacere ricevere queste parole, grazie di cuore”.

Benedetta Piacentini, la ballerina rossa che sognava Ciao Darwin: “Il dolore e la felicità vanno di pari passo”

Approdare nel corpo i ballo di Ciao Darwin 2019 è il sogno di moltissime ballerine: lo sa molto bene Benedetta Piacentini, che qualche giorno fa, annunciando a tutti i suoi follower il suo nuovo percorso televisivo, ha tracciato un bilancio delle prime settimane di prove e della prima, emozionante, puntata. “Non saprei definire questo momento della mia vita… – si legge su Instagram – il dolore e la felicità vanno di pari passo… Ma una cosa so per certo… – continua la ballerina – non bisogna mai smettere di credere nei proprio SOGNI…”. Concludono il post una serie di ringraziamenti a chi ha reso possibile la realizzazione del suo desiderio: “Grazie @salvatoredelloiacolo @boccialorella e tutta la famiglia @sdl.tv @ciaodarwinreal per avermi fatto questo Immenso regalo e per avermi accolto tra di Voi #ciaodarwin”. Q”uali altre sorprese la attenderanno nella nuova puntata di questa sera?



