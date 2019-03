Cake Star 2019 a Modena/ In sfida le pasticcerie Remondini, Nappo e degli Dei

L’avventura di Damiano Carrara e Katia Follesa in giro per l’Italia alla ricerca delle migliori pasticcerie italiane continua. Cake Star 2019, dopo aver fatto tappa a Siracusa, torna in onda oggi, venerdì 22 marzo, con una nuova sfida. Il reality show itinerante più dolce della televisione italiana sbarca a Modena dove a contendersi il titolo di miglior pasticceria della città saranno la “Pasticceria Remondini”, “Pasticceria Nappo” e la “Pasticceria degli Dei”. Damiano Carraro e Katia Follesa, giudici della sfida, mostreranno al pubblico di Real Time i luoghi più belli di Modena prima di arrivare nei locali delle pasticcerie in gara per dare il via ad una sfida a colpi di dolci e torte. Quale sarà, dunque, la miglior pasticceria di Modena?

CAKE STAR 2019: LE PASTICCERIE IN GARA IL 22 MARZO

A sifdarsi nella nuova puntata di Cake Star 2019 saranno tre delle migliori pasticcerie di Modena. La Pasticceria Remondini, inaugurata nel 1936, è diventata un punto di riferimento per tutti i modenesi. Posto nel cuore della città, è parte integrante della sua storia e offre specialità sia dolciarie che salate durante l’ora dell’aperitivo. La Pasticceria Nappo offre varie specialità che vanno dalla piccola pasticceria alle torte per occasioni speciali. Infine, La Pasticceria degli Dei, con il suo personale, offre dolci di tutti i tipi, ma anche specialità per buffet e rinfreschi vari. Tre pasticcerie molto famose e apprezzate a Modena per la qualità dei prodotti e la proffesionalità del personale. Chi, dunque, vincerà la sfida?

CAKE STAR 2019: LA GARA

Anche a Modena, le regole della sfida sono sempre le stesse. Damiano Carrana e Katia Follesa, in compagnia degli altri due pasticceri in gara, sbarcano nel locale del terzo pasticcere per assaporare le varie specialità. La gara comincia con il cabaret di dolci in cui i due giudici e gli atri sfidanti scelgono alcuni dolci in vendita da assaggiare. Si prosegue, poi, con la specialità ovvero con il pezzo forte che rappresenta al meglio le caratteristiche dell’arte dolciaria di quel locale. Se Damiano Carrara giudicherà non solo il gusto, ma anche la presentazione del dolce e le materie prime utilizzate, Katia Follesa giudicherà in base ai propri gusti. Chi, dunque, riuscirà a conquistare il palato dei due giudici, ma anche quello dei pasticceri rivali? Lo scopriremo questa sera.



