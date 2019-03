Ciao Darwin 2019, Family Day vs Gay Pride/ Povia e Vladimir Luxuria capitani

Dopo l’ottimo debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 4.150.000 spettatori pari al 22.4% di share oggi, venerdì 22 marzo, in prima serata su canale 5, Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti conduce la seconda puntata di Ciao Darwin 2019. Il ritorno dello show è stato accolto con entusiasmo dal pubblico che, dopo la prima puntata, si è complimentato con tutta la squadra per aver riportato divertimento e ironia in televisione. Se la prima puntata ha messo l’una contro l’altra la categoria degli Chic e quella degli Shock che, al termine della prova di cultura generale dei Cilindroni ha portato a casa la vittoria non senza polemiche, quali categorie di persone si sfideranno questa sera?

CIAO DARWIN 2019: FAMIY DAY CONTRO GAY PRIDE

Nella seconda puntata di Ciao Darwin 2019, per fissare i caratteri dominanti del Terzo Millennio si sfideranno la categoria del Family Day e quella del Gay Pride. A capitanare le due squadre, ci saranno rispettivamente, Povia e Vladimir Luxuria. Dopo la sfida del genodrome, i concorrenti saranno condotti da Luca Laurenti, attraverso la “Macchina del tempo”, in un’era del passato. Non mancherà, poi, l’acceso confronto tra i componenti delle due squadre che si lanceranno accuse al veleno, dando vita ad un dibattito piuttosto animato. Tra le prove più attese, poi, tornerà la prova coraggio durante la quale, nel corso della prima puntata, i due concorrenti che hanno accettato la sfida, sono stati ricoperti di cibo sul corpo, con avvoltoi e falchi pronti ad afferrare l’esca. Gli animali saranno protagonisti anche della sfida di questa sera? Infine, prima di scoprire la categoria vincitrice, ci sarà l’attesissima sfilata e la prova dei cilindroni che testerà la cutura generale dei componenti delle due squadre.

CHI SARA’ MADRE NATURA?

Elemento fondamentale del successo di Ciao Darwin 2019 è sicuramente Madre Natura, diversa in ogni puntata. La settimana scorsa, a conquistare il pubblico di canale 5 è stata la bellissima Ema Kovac, modella croata di 24 anni, appassionata di disegno e laureanda in economia a Milano che ha incantato tutti con il suo fisico longilineo, ma dalle curve perfette e con il viso ipnotico, incorniciato da lunghi capelli biondi. C’è molta attesa, dunque, per la nuova Madre Natura. A chi sarà affidato il destino dei componenti delle squadre che si sfideranno questa sera? Sarà ancora bionda o sarà una bellezza mediterranea? Sarà straniera o italiana? Lo scopriremo solo quando comincerà la puntata.





