Davide di Geso/ Uomini e donne: “Tornerà in studio? Si è montato la testa ma…”

Amore a prima vista? Anche no, almeno secondo quello che è successo in questi giorni a Uomini e donne facendo cadere Davide di Geso in una spirale che potrebbe portarlo lontano dal programma e dalla bella Angela Nasti. Più volte la napoletana ha sottolineato che il corteggiatore ha saputo stuzzicare il suo interesse ma rivelando anche che non è proprio lui il suo prototipo di uomo ideale. La loro conoscenza è iniziata nel migliore dei modi ma l’arrivo di Giulia Cavaglià ha cambiato le cose e così proprio il corteggiatore si è detto un po’ “turbato” dalla presenza della neo tronista tanto da essere pronto ad uscire con lei se fosse invitato. La cosa ha fatto infuriare Angela Nasti in esterna, tanto da spingerla ad andare via lasciandolo solo, e poi creando una vera e propria baraonda in studio con tanto di accuse e di delusione.

DAVIDE DI GESO TORNERA’ IN STUDIO?

La tronista napoletana è convinta che Davide di Geso voglia creare una situazione intrigante, una sorta di triangolo che possa aiutarlo a diventare un po’ il personaggio della situazione e così di ritorno in studio a Uomini e donne, nella scorsa puntata, ha inveito contro di lui: “Hai sbagliato, hai toccato il fondo. Tu vuoi fare la dinamica qui dentro e vuoi apparire ma io non te la faccio fare. Ti sei proprio montato la testa, mi dispiace ripeterlo”. Alle accuse però Davide risponde nel peggiore dei modi ovvero andando via dallo studio senza nemmeno salutare proprio perché non interessato alla popolarità. L’idea di Angela non è cambiata visto che anche in un’intervista a Uomini e donne Magazine ha ribadito lo stesso: “In questo momento non sono molto interessata ad ascoltare altre sue eventuali giustificazioni. Ribadisco che, secondo me, si è montato la testa. Ha visto di essere apprezzato dal pubblico e ora si sta concentrando di più su questo. Io non voglio dargli modo di giocare con questa situazione“.

