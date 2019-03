Davide Sgro/ L’eccentrico showman concorrente del Gay Pride (Ciao Darwin 8)

Cantante, showman, acconciatore e molto altro ancora. Davide Sgro non ama rimanere con le mani in mano e soprattutto dice la sua su qualsiasi tema. Avremo modo di scoprirlo a Ciao Darwin 8 nella puntata di questa sera, visto che Davide farà parte del Gay Pride come concorrente e sfiderà i rivali del Family Day. Capelli fuxia e pronto a fare qualche scatto provocatorio, con pantaloni a pois e scarpe con la zeppa, Davide mette subito in mostra la sua personalità eccentrica. Il tutto ovviamente prima di entrare nello studio del programma. Clicca qui per guardare il video di Davide Sgro. Sembra tra l’altro che Davide abbia scelto di cambiare il colore dei suoi capelli poco prima di ricevere la conferma per la partecipazione nello studio televisivo. Nei giorni precedenti infatti mostra un ciuffo viola e blu elettrico. Visto che parliamo di un fashion style che opera nello Studio Mediaset Titanus non possiamo aspettarci altro. Sempre sorridente, pronto a fare baldoria. Di certo avrà modo di distinguersi rispetto al resto del pubblico per il suo carattere frizzante.

Sgrodolina nella squadra del Gay Pride a Ciao Darwin 8

Davide Sgro o Sgrodolina? I nomignoli non mancano per il concorrente di Ciao Darwin 8 che vedremo all’opera proprio questa sera. Impegnato a sventolare ventagli al pari di molteplici colori per i suoi capelli, Davide ama prendersi in giro prima di ogni altra cosa. Romantico ed anche attento alla famiglia: in qualche foto dello scorso dicembre è facile trovarlo al fianco di nonna Iris in occasione delle feste natalizie. Un periodo felice per Davide, visto che pochi giorni prima mostra orgoglioso il diploma di primo livello conseguito presso La Truccheria, una Make Up Academy. Ama il sushi ed anche i ricordi: rimane nella storia infatti un suo intervento stampa per il settimanale Musica City, dove spiega il suo pessaggio: sfruttare la musica per combattere ogni forma di violenza. “Simpatico di natura“, cita nella sua biografia Facebook e forse bisogna proprio credergli. Quello che si intuisce dalle mille foto e dai tanti commenti è che si tratta di un ragazzo che ama la vita, sempre pronto a sfidare la severità dell’esistenza a colpi di sorriso e shatush. Questa sera sarà una puntata davvero speciale per lo Sgrodilina Show, che vedrà Davide impegnato all’Endless Pub della sua Catanzaro per uno spettacolo in prima serata.

