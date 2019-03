Donna Ciretta Bella è uno dei protagonisti del viaggio nel tempo a Ciao Darwin 2019. La signora si presenta per il Family Day e colpisce per il suo carattere eccentrico. Già da subito, con le sue urla, capiamo che ne vedremo delle belle. Paolo Bonolis è disperato e deve addirittura togliersi gli occhiali e sedersi perché non crede ai suoi occhi. La donna è molto propositiva, ma non riesce davvero ad azzeccarne una. Sulla storia dell’arte lei e il suo avversario ne combinano di tutti i colori. Riescono a confondere Andy Warhol che fotografa Marilyn Monroe con un turista pronto a fare delle polaroid, fino a Botero confuso con Botticelli solo per la somiglianza nel cognome. Non va meglio con le conoscenze storiche, tanto che la signora non è in grado nemmeno di riuscire a capire come funzionano i secoli e la loro connotazione. Di certo però fa sorridere e colpisce perché anche se non più giovanissima riesce a mettersi in gioco, risultando divertente e simpatica.

Donna Ciretta Bella, chi è? Ciao Darwin, da Warhol a Botero: scivoloni!

Di Donna Ciretta Bella, una dei protagonisti di Ciao Darwin 2019 nella fazione dei Family Day, ha un profilo che conta però appena 689 follower. Da questo possiamo scoprire alcune delle sue passioni, ma non molto altro. La vediamo infatti condividere diverse frasi in difesa degli animali e anche diverse foto insieme al suo cagnolino che è davvero molto dolce. La donna si presenta al pubblico di Canale 5 di avere cinque figli e su Instagram troviamo diverse foto anche di loro. Sicuramente il momento più comico della sua esibizione è quello legato all’hula hoop che costringe Paolo Bonolis ad abbandonare lo studio e a raggiungere i concorrenti. La signora quando lo vede perde letteralmente le staffe e inizia a farlo col collo, sottolineando di essere brava a utilizzarlo perché ha imparato quando era piccola.

