Elga Enardu/ Dopo l’intervento, nodulo al seno: “Mali silenti, non abbiate paura!”

L’ex tronista di Uomini e Donne Elga Enardu, svela di non amare condividere nulla che riguardi la sua sfera medica. Intervistata tra le pagine della rivista del settimanale, ha voluto fare una eccezione, raccontando la sua esperienza con l’intento di aiutare tante donne. Elga infatti, si è sottoposta ad un intervento presso la clinica Humanitas di Milano. Tre anni fa, dopo avere letto un articolo, ha praticato per la prima volta l’autopalpazione accorgendosi di avere una specie di nocciolina sottocute: “Non me l’aspettavo e mi sono spaventata tantissimo”, spiega. Poi aggiunge: “Ho fatto una ecografia e mi hanno confermato che si trattava di un nodulo, fortunatamente benigno. L’ho tenuto sotto contro finché, nove mesi fa circa, l’aspetto era mutato: il nodulo era vascolarizzato. Pertanto, hanno ritenuto opportuno toglierlo”. La sarda spiega di non avere avuto paura dell’intervento ma era terrorizzata dopo aver sentito il nodulo: “Ho reagito a modo mio, non l’ho detto a nessuno”.

Elga Enardu, ecco i dettagli del suo intervento al seno

Elga Enardu infatti, ha svelato a Uomini e Donne Magazine, di non avere confidato le sue paure nemmeno al marito Diego Daddi. “Nella sua famiglia di sono dei casi di tumore e, a maggior ragione, non ho voluto farlo preoccupare finché non mi è stato chiaro di cosa si trattasse. Avevo un’amica al mio fianco: quando mi hanno detto che era benigno, l’ho rivelato a mia madre e Serena. Tornando indietro, però se mi succedesse una cosa del genere, lo condividerei con la mia famiglia”. L’intervento è avvenuto subito dopo la scelta di Teresa Langella, facendo un’anestesia totale. Il nodulo è stato rimosso e quando si è svegliata, non ha mai sentito alcun dolore. “Anche per questo invito di cuore le ragazze e le donne a farsi controllare. L’intervento non è doloroso e soprattutto salva la vita (…) Purtroppo questi mali sono silenti, non danno segni finché non sono irrecuperabili. Non abbiate paura di farvi controllare: tutto si risolve, se preso in tempo”.

