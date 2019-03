Eva Grimaldi e Gabriel Garko in vacanza insieme/ Con loro anche Imma Battaglia e…

Gabriel Garko ha deciso di condividere dei momenti di relax in compagnia di Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. Con loro, anche l’amico Gabriele Rossi, attore ed ex concorrente del primo Grande Fratello in chiave Vip. I due, sono stati beccati spesso insieme, tanto da essere considerati inseparabili tra le pagine dei principali settimanali di cronaca rosa. La coppia di amici, ha passato qualche giorno in relax sulla neve, documentando l’accaduto rigorosamente su Instagram, tramite i profili ufficiali. Con loro anche Eva (ex fidanzata di Gabriel) ed Imma (ad un passo dal matrimonio con la Grimaldi). Tra gli hashtag che hanno fatto compagnia agli scatti, anche #amoreeamici. Eva Grimaldi e Gabriel Garko hanno fatto coppia fissa dal 1997 fino al 2001, facendo impazzire paparazzi ed appassionati di gossip, rappresentando una delle coppie più belle dello spettacolo italiano. La loro storia era nata sul set della fiction “Il Bello delle Donne”, ed è proseguita per alcuni anni.

Eva Grimaldi e Gabriel Garko in vacanza insieme

Dopo essersi detti addio, Gabriel Garko ed Eva Grimaldi hanno mantenuto un solido rapporto di amicizia e stima. Terminata la relazione, entrambi hanno avuto altre storie d’amore, rigorosamente documentate sulle copertine dei giornali. L’attore torinese per qualche tempo, ha vissuto una relazione con la collega di Adua Del Vesco, mentre la Grimaldi, ha ritrovato il sorriso al fianco dell’attivista Imma Battaglia. In queste giornate, la coppia di donne che sta per andare all’altare, ha deciso di condividere dei momenti di relax anche con Gabriel e insieme a loro, è arrivato Gabriele Rossi, l’attore che ha interpretato il personaggio di Fortunato di Venanzio nella fiction di Canale 5 “L’Onore e Il Rispetto”. Imma ed Eva sono prontissime per le nozze e, dopo 8 anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi a maggio, giurandosi amore eterno a Roma. Attualmente, i dettagli della cerimonia sono ancora top secret ma, dopo le primissime indiscrezioni, è emerso un dettaglio non da poco: ad organizzare il matrimonio ci sarà il wedding planner Enzo Miccio.

