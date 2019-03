Federico Moccia/ Il regista è tornato al fianco di Paolo Bonolis? (Ciao Darwin 8)

Federico Moccia è pronto a sbarcare anche a Ciao Darwin 8? Sembra proprio di sì e la puntata di questa sera ci darà modo di assistere all’intervento del regista italiano, noto per diversi successi cinematografici come Tre metri sopra il cielo. Negli scorsi giorni lo abbiamo visto anche nella giuria dl Star of The Year, il concorso internazionale presentato da Maria Monsé, ex concorrente del Grande Fratello, per una finale che si è tenuta a Fiuggi in Piazza Trento e Trieste. Come sappiamo che sarà a Ciao Darwin? Spunta in una foto al fianco di Veronica Boccanera, Miss Toscana 2016 ed educatrice infantile. Clicca qui per guardare la foto di Federico Moccia. Inoltre, Federico Moccia è stato uno degli autori del programma, quindi potrebbe essere tornato a rivestire questo ruolo… Qualcuno intanto sembra aver provato a sfidare la sua popolarità su carta stampata: si tratta di Francisco de Paula Fernandez Gonzalez. Lo scrittore spagnolo, sottolinea l’Ansa, è già considerato il Moccia iberico grazie ai suoi lavori bestseller con il nome d’arte di Blue Jeans. Undici libri all’attivo, ultimo dei quali è intitolato La ragazza invisibile e presente nelle librerie dalla fine dello scorso febbraio. Un intreccio di amore ed amicizia, mistero ed intrighi che sembrano proprio seguire lo stile di Moccia.

Federico Moccia a Viareggio

Federico Moccia non può che essere uno dei grandi protagonisti degli eventi italiani degli ultimi mesi. Presente come vignettista editoriale nel magazine Viareggio in maschera, il noto regista e scrittore non poteva che essere uno degli ospiti del Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio. Il quarto dal suo esordio nell’evento in maschera in città. Moccia ha messo la sua firma anche nel manifesto ufficiale del 2002 e da tre anni lavora nella rivista dedicata alla principale attrazione della città italiana. A distanza di pochi mesi dalla presentazione del suo Tre volte te, Moccia si conferma un vero fenomeno della scrittura. In grado persino di superare i confini spesso attribuiti all’editoria internazionale. Lo dimostra anche il sequel del suo precedente Ho voglia di te, dove ritroviamo i tre protagonisti Gin, Step e Babi pronti a parlarci delle conseguenze di quanto accaduto dopo il primo capitolo. Un ritratto fresco di giovani contemporanei, combattuti fra la rabbia verso l’intero universo e la certezza di vivere l’esistenza di qualcun altro.

