Vi state chiedendo chi è il simpatico concorrente con la coroncina che a Ciao Darwin 8 ha gareggiato per il Gay Pride esordendo con la frase “vado a miss Italia”? il suo nome è Filip Simaz, è un ballerino e vocalista e in pochissimi minuti ha conquistato le simpatie del pubblico di Canale 5. Protagonista di una serie di domande di storia, arte e cultura generale, il concorrente non ha nascosto le sue innumerevoli lacune, ma ha reagito sempre con il sorriso, riuscendo addirittura a sdrammatizzare. Di fronte a un quadro di Picasso caratterizzato da tre gambe e un braccio sulla schiena, Filip Simaz non è infatti riuscito a spiegare i motivi che abbiano spinto l’artista a realizzare una tale composizione e, incalzato da Paolo Bonolis, ha tagliato corto: “Eh, era cieco?”. Ma questa non è l’unico strafalcione del simpaticissimo concorrente, che per tutta la durata della gara ha urlato in modo impetuoso contro la sua avversaria del family Day.

Vincitore della gara

Filip Simaz non è riuscito a dare la risposta esatta sullo stile di Picasso neanche quando Paolo Bonolis, esasperato dalle sue lacune, ha provato a dargli un suggerimento. Di fronte alla parola cubo, il concorrente di Ciao Darwin ha infatti ipotizzato un lavoro a contatto con la musica, dichiarando, successivamente, che probabilmente la sua professione potesse essere quella del cubista. Simaz si è poi destreggiato in una gara fisica correndo con una mela tra le gambe e cercando di avere la meglio sulla sua avversaria del family Day, ma la gara ha previsto poi un’ulteriore manche, alla scoperta, questa volta, di temi di genere storico. Paolo Bonolis gli ha chiesto infatti a quale secolo corrispondesse il 1200, ma lui, in preda al panico e impossibilitato a fare un calcolo a suo dire così compilato, ha chiesto al conduttore di poter utilizzare una calcolatrice. È lui il re della festa? La coroncina sul suo capo sembrerebbe suggerire di sì.





