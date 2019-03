Francesca Gandolfini/ La “sexy” mamma concorrente del Family Day (Ciao Darwin 8)

Francesca Dotti – Gandolfini è già pronta per debuttare a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Il programma di Paolo Bonolis ritorna con la sua seconda puntata e vedrà lo scontro fra i Family Day e i Gay Pride. Di quale delle due squadre farà parte Francesca? Mamma e impegnata con due gemelli non potrà che difendere i diritti delle famiglie e cercare di mettere a tacere i rivali. Se il volto della Gandolfini non vi sembrerà sconosciuto, probabilmente avete ragione. Il mistero è tutto svelato sul suo profilo Instagram, dove oltre a vederla in contesti familiari e personali, è possibile anche trovarla al fianco di Stefano Jurgens, lo storico giudice televisivo che con Marco Salviati conferma la correttezza delle dinamiche della gara. Ed ancora Francesca si mostra in un selfie con Il Pancio, il comico web che ha registrato diversi successi in streaming grazie alla sua parodia di un brano di Rocco Hunt e non solo.

Francesca Gandolfini: mamma e modella

Francesca Gandolfini adora diversi aspetti della sua vita, dal futuro al fianco del compagno Paulo Gandolfini fino alla moda. Per non dimenticare le apparizioni in tv. Sfilate mozzafiato e molto di più, fra cui l’immancabile selfie con qualche volto noto del piccolo schermo italiano. Gestisce uno studio di tatuaggi a Brescia con il compagno, specializzato in old school e trucco permanente, mentre l’esperienza della donna spazia dall’estetica all’arte del piercing, senza dimenticare il diploma di assistente sociale conseguito prima di intraprendere la specializzazione in campo estetico. Senza dimenticare qualche ospitata in tv, visto che Francesca e Paulo compaiono anche nello studio de L’Isola dei Famosi, in occasione di una recente puntata dell’edizione attuale. Li vediamo infatti tirati a lucido insieme ad altri spettatori, pronti ad assistere alla diretta dell’1 febbraio. Clicca qua per guardare la foto di Francesca Dotti Gandolfini. Ed i due figli? Di sicuro intraprenderanno la stessa strada dei genitori, dato che gli shooting con i piccoli non mancano. Per la Chicco e Kiabi, i due gemelli sono stati scelti come baby modelli. E non sono gli unici figli della coppia, visto che in qualche foto spunta anche un terzo bimbo, distinguibile dalla chioma liscia, in contrasto con i riccioli dei due gemellini.

