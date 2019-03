Giada Farano, chi è/ Da Sanremo 2019 al corpo di ballo di Ciao Darwin 2019

Si chiama Giada Farano, ha 23 anni ed è una delle talentuose ballerine che fanno parte dello spettacolare corpo di ballo che popola le Terre Desolate di Ciao Darwin 2019. Originaria di Margherita di Savoia, la Farano non è nuova al mondo dello spettacolo: nonostante la sua giovane età ha già partecipato a diversi spettacoli televisivi, tra cui spicca l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto riporta Batmagazine.it. infatti, ha preso parte alla coreografia che lo scorso febbraio ha accompagnato Arisa sul palco dell’Ariston nell’esibizione di “Mi sento bene”. Ma non è tutto: poco prima che la sua avventura avventura sanremese prendesse il via, per lei si sono aperte le porte delle cucine della Prova del Cuoco, l’amata trasmissione televisiva tutta dedicata alle ricette, in onda tutte le mattine su Rai 1 e condotta da Elisa Isoardi.

Giada Farano: “È stato magico”

“Noi continuiamo a provare per un’altra super puntata di Ciao Darwin 8!”. È con queste parole che Giada Farano, ballerina del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dà appuntamento al pubblico che la segue sui social. Dopo una lunga settimana di prove, la dancer è infatti pronta a tornare in scena e replicare il successo conquistato nella prima puntata della scorsa settimana. Capelli scuri, occhi profondi e un sorriso luminoso, Giada Farano ha recentemente tracciato un bilancio della sua prima puntata di Ciao Darwin, condividendo, sul suo profilo Instagram, tutte le sensazioni vissute in occasione del debutto. “È stato magico – si legge sui social – Grazie ai miei coreografi @salvatoredelloiacolo @boccialorella; alla super Woman @liviagianiorio; ai miei colleghi; alla mitica produzione @sdl.tv. Siete una macchina pazzesca @ciaodarwinreal… Ci vediamo la prossima settimana”.

Giada Farano, dal Wind Summer Festival ai video clip

Ma le esperienze di Giada Farano nel mondo dello spettacolo sono numerose. Negli anni passati ha infatti partecipato a diversi programmi televisivi, sempre militando con successo nei diversi corpi di ballo. Nel 2017 e nel 2018, ad esempio, era tra i dancer selezionati per le esibizioni del Wind Summer Festival, il programma musicale dell’estate in diretta da Canale 5 da Piazza del Popolo a Roma; ma vanta anche numerose presenze in alcuni video: il suo volto compare infatti nella clip ufficiale di “Le canzoni”, brano portato al successo da Jovanotti, e in quello di “El Party” di Jack La Furia. Ha poi fatto parte dello spot Tim Music per il Festival della Canzone italiana e in passato ha partecipato allo spettacolo “Special of Mina e Celentano”, in onda in prima serata sulla prima rete Rai. Tra le sue numerose partecipazioni ricordiamo quelle ai “Diversity Media Awards” su Real Time e al “WIND Capodanno in Musica”, in onda su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA