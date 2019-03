Gian Battista cacciato da Uomini e Donne/ La De Filippi furiosa: spintone a una dama?

Gian Battista è stato cacciato da Uomini e Donne da Maria De Filippi, lo raccontano le anticipazioni del programma di Canale 5 lanciate da Il Vicolo delle News. Nel corso dell’ultima registrazione è stata proprio Maria De Filippi, di solito molto calma, a perdere le staffe. Pare infatti che sia stata lei ad invitare il corteggiatore ad abbandonare lo studio. Ma cosa è accaduto? Gianni Sperti ha iniziato ad attaccare l’uomo, sottolineando come questi non si è comportato bene con la dama con la quale si sta frequentando. Svela poi che lo stesso Gian Battista avrebbe aggredito una collaboratrice di Maria. I toni si alzano con la conduttrice nervosa e Gian Battista che infervorato chiede alla stessa di far entrare la donna in studio. Pare poi che questa abbia confermato quanto accaduto e che così la De Filippi, molto infastidita, l’avrebbe invitato ad uscire dallo studio di registrazione. Il Vicolo delle News svela poi come tutti si sarebbero alzati in piedi incitando l’uscita dal programma di Gian Battista.

Gian Battista cacciato da Uomini e Donne: Maria De Filippi l’aveva già perdonato

Gian Battista pare sia stato cacciato da Uomini e Donne per uno spintone a una collaboratrice di Maria De Filippi dietro le quinte. L’uomo era già stato perdonato in precedenza. Gianni Sperti, opinionista della trasmissione di Canale 5, aveva mostrato un video che gli aveva inviato un telespettatore che vedeva lo stesso cavaliere mettersi d’accordo con Claire all’interno del bar di una stazione per imbrogliare sia con la redazione che con il pubblico. Un gesto che aveva dato fastidio a molti perché andava a minare la serietà di una trasmissione che va in onda da tantissimi anni e che ha sempre riscosso un buon successo sia di pubblico che di critica. Un personaggio scomodo Gian Battista che ora non vedremo più con ogni probabilità a partire dalla puntata che ha fatto scatenare la furia di una solitamente calmissima Maria De Filippi.

