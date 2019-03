Giorgia Lucini/ Uomini e Donne: “Mio figlio Riccardo? Il centro del mio mondo!”

Giorgia Lucini, ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, è diventata mamma di Riccardo lo scorso 13 marzo 2019. Intervistata tra le pagine del magazine dedicato al programma, ha raccontato le sue emozioni a caldo, confidando di avere provato una gioia estrema dopo avere preso in braccio il figlio per la prima volta. “Ho vissuto questi mesi cercando di godermi la gravidanza dall’inizio alla fine, perché tutti mi avevano detto che nel caso di una seconda non sarebbe stato lo stesso. Appena ho visto Riccardo ho capito sarebbe stato lui il centro del mio mondo”. Il suo ex fidanzato Manfredi Ferlicchia, le ha fatto gli auguri, così come la sua famiglia (anche all’attuale compagno) e lei, ha apprezzato molto il gesto: “Si sono dimostrati davvero affettuosi”. Dopo avere tenuto tra le braccia il bambino, è scoppiata a piangere per l’emozione ma oggi, sono tornati a casa: “e ci stiamo prendendo il nostro tempo per conoscerci. È tutto nuovo per entrambi. Durante la gravidanza, sui social, tranquillizzavo le tante mamme e future madri che stavano iniziando a seguirmi, ma adesso che ci sono nel mezzo non posso dire che non sia un impegno importante sia fisico che mentale”.

Giorgia Lucini, le emozioni a caldo dopo la nascita di Riccardo

Riccardo intanto, sembra un vero angioletto: “E’ molto tranquillo, soffre di qualche colichetta come tutti i bimbi, ma la notte per ora ci lascia dormire”, racconta Giorgia Lucini. Anche lei da piccola era molto buona, così come Federico, il suo compagno: “Se la genetica non mente, con nostro figlio dovremmo stare tranquilli!”. Il compagno intanto, si sta dimostrando un papà perfetto: “Ma io questo già lo sapevo. Non potrei desiderare di meglio accanto. Si allena due volte al giorno e, per i ritmi stressanti che ha, la sera ha bisogno di recuperare. Ecco, nonostante ciò, non c’è una volta in cui io mi alzi di notte per allattare, che lui non mi segua per aiutarmi”. Di seguito l’ex tronista di Uomini e Donne, confida che sarà una mamma molto gelosa: “Chi mi conosce lo sa!”. E per quanto riguarda le nozze con il suo fidanzato? “Non saprei. Al di là della cerimonia, so già che Federico è e sarà l’uomo della mia vita”.

