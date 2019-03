Giulia Spalletta/ “La vita dei ballerini è piena di incognite, ma…” (Ciao Darwin 8)

Giulia Spalletta è tra gli otto ballerini che compongono il nuovo corpo di ballo di Ciao Darwin 2019. Mora, capelli corti e fisico mozzafiato, la Spalletta ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5 grazie al suo innegabile talento. Classe 1996, Una vita vissuta tra Roma e Milano, è una ballerina professionista con una certa esperienza nel mondo dello spettacolo; oggi è tra i protagonisti più in vista nel programma di Paolo Bonolis, dove spicca con successo tra i dancer del corpo di ballo, ma sul suo profilo social ufficiale non nasconde di avere un’altra grande passione, che accosta volentieri a quella per la danza: il canto. Nella sua già affollatissima vita vita sembra esserci però spazio anche per l’amore: in alcuni scatti si lascia immortalare infatti in compagnia del fidanzato Mattia, al quale è legata da più di due anni.

Giulia Spalletta chi è? Il successo a Ciao Darwin 2019

“La vita è questa. Niente è facile, nulla è impossibile!”: sono queste le parole con le quali Giulia Spalletta, lo scorso febbraio, ha annunciato ai suoi numerosissimi follower la sua presenza nello show di Canale 5. “Ciao Darwin 8 Terre Desolate. Manca Poco”, ha fatto poi notare la ballerina, che nel suo post ha colto l’occasione per dare appuntamento a tutti i suoi ammiratori. Da quel momento in poi ha avuto inizio la lunga fase di preparazione, fatta di estenuanti sedute in sala prove e allenamenti più o meno costanti. Qualche giorno dopo, sempre sul suo profilo ufficiale, ha inoltre salutato i suoi fan con il tormentone della sigilla dello show “Siamo tutti matti”, fino ad arrivare ai momenti pre puntata, quando l’emozione è diventata quasi insostenibile. Di seguito vi proponiamo il lungo messaggio che la ballerina ha lasciato sul suo profilo.

“Quando raggiungi il tuo obbiettivo…”

“Il GRANDE giorno è arrivato! Io, che non ho mai creduto in me stessa, oggi mi trovo qui, a poche ore da uno dei momenti più belli della mia vita, piena di emozioni”. Ha inizio così il lungo post di Giulia Spalletta, emozionata per il suo debutto a Ciao Darwin 2019. “È difficile la vita dei ballerini, piena di incognite, ansie, competizioni, gioie, dolori, momenti indimenticabili e momenti di fragilità – spiega l’artista – ma quando raggiungi il tuo obbiettivo, nonostante i grandi ostacoli, non puoi che godertelo al meglio”. Nel suo post la Spalletta non nasconde di aver pensato diverse volte di voler mollare, ma ora che il suo grande sogno si è avverato, non può fare altro che esprimere tutta la sua più profonda gratitudine nei confronti di chi, contro tutto e tutti, ha sempre creduto in lei: “ringrazio ogni singola persona che ha creduto in me e mi ha convinta ad andare avanti!”.



