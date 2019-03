Giulio Raselli/ Uomini e donne, video: Giulia dice no ad un ballo con lui ma…

Giulio Raselli sembra pronto a scommettere che Giulia Cavaglià sia la ragazza giusta per lui ma l’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi sembra pronta a dare del filo da torcere al bel cavaliere. Uomini e donne oggi riparte proprio dal trono dei giovani e dallo scontro in studio tra Giulio e Giulia. A quanto pare tra i due succederà qualcosa che farà un po’ storcere il naso alla tronista che quando riceverà una richiesta di ballo da parte del suo corteggiatore risponderà con un sonoro no. Il video anticipazioni della puntata di oggi del trono classico si ferma qui e non è dato sapere cosa abbia infastidito la bella Giulia che solo oggi in puntata farà capire ai fan cosa è successo con il suo corteggiatore e se è qualcosa relativa alla loro ultima esterna o ad un piccolo battibecco di scena in studio. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata di oggi.

IL NO DI GIULIA E LE PAROLE DI RASELLI AL MAGAZINE DEL PROGRAMMA

Il comportamento di Giulio Raselli ha già messo in crisi gli altri corteggiatori di Giulia Cavaglià che non sembrano pronti a capire fino in fondo la sua altezzosità. In molti sono convinti che sia questo il suo peggior difetto ma Giulio rivela la verità in un’intervista a Uomini e donne Magazine dicendosi sicuro di sé e per questo spesso preso di mira da chi, invece, lo ritiene arrogante. Sembra che dello stesso avviso non sia Giulia visto che ha deciso di conoscerlo e portarlo in esterna: “Forse è prematuro definire tutto questo un colpo di fulmine ma sicuramente c’è stata una bella alchimia dal primo sguardo. Avevo già seguito il suo percorso precedente ed era una persona che mi piaceva e mi incuriosiva“. L’ex cestista è arrivato nel programma da poco e sembra già avere le idee molto chiare su quello che prova per la tronista: “Giulia è molto diversa dalle ragazze che ho avuto in passato. E’ simile a me”. Proprio partendo da questo presupposto sembra proprio che il corteggiatore sia pronto a concentrarsi su di lei

