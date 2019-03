GIUSEPPE POVIA/ Video “Mi immagino Luxuria che canta Luca era gay” (Ciao Darwin 2019)

Giuseppe Povia, cantante italiano noto per brani quali Luca era gay e Vorrei avere il becco, sarà protagonista della prossima puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate. Il programma, condotto da Paolo Bonolis, andrà in onda venerdì 22 marzo su Canale 5. La sfida du questa settimana vedrà fronteggiarsi le compagnie del Family Day, capitanata proprio da Povia, e del Gay Pride, guidata da Vladimir Luxuria. La scelta di avere questi due personaggi rientra in un tentativo, da parte di Bonolis, di affrontare un tema scottante con la solita vena giocosa e ironica che lo contraddistingue. La puntata, come al solito, vedrà una serie di personaggi facenti parte delle due squadre che si confronteranno in sfide semiserie, il tutto condito dai simpatici siparietti di Paolo e Luca Laurenti, ormai da anni al suo fianco e membro imprescindibile di una coppia che, insieme, fa faville di ascolti televisivi. Riuscirà la presenza di Povia e Vladimir Luxuria, già protagonisti di qualche polemica, a vincere la guerra con la concomitante Corrida di Carlo Conti?

Giuseppe Povia e la polemica con Luxuria

Tra Giuseppe Povia e Vladimir Luxuria non c’è mai stata una bella amicizia. Anzi, la Luxuria è stata una delle prime ad attaccare senza pietà la canzone Luca era gay, presentata al Festival di Sanremo 2009 e, contrariamente al parere di Vladimir, apprezzata a tal punto da piazzarsi seconda. All’epoca la Luxuria aveva gridato all’omofobia e, nell’attaccare l’autore della canzone, era finito nel turbinio della rabbia di Vladimir anche Paolo Bonolis, all’epoca direttore artistico del Festival. “A questo punto ad essere offesi non sono solo i gay, ma tutti gli italiani, che con le loro orecchie hanno potuto valutare il livello della canzone di Povia”, aveva affermato Vladimir in riferimento alla vittoria, da parte di Povia, del Premio Mogol. I rancori si sono trascinati fino al 2014, quando a prendere la parola fu il cantante, probabilmente anche per smorzare un po’ i toni e per sdrammatizzare sull’accaduto. “Luxuria non ci crede ma a me sta simpatico da morire. Mi piace il suo spirito combattente anche se tutti quanti dovremmo dedicare più tempo a noi stessi. Mi immagino Luxy sotto la doccia che canta Luca era gay di nascosto e pensa a me”, ha affermato Giuseppe. Chissà se la partecipazione simultanea a Ciao Darwin addolcirà i toni di questa lunghissima polemica.

Giuseppe Povia: “La fede mi ha salvato”

Giuseppe Povia di certo non voleva offendere nessuno con le sue canzoni. Anzi, il cantante non ha mai negato di scriverle con l’intenzione di portare la gente a riflettere sulla vita, sull’amore, sui sogni. I suoi intenti, almeno a suo dire, sono sempre mossi dalla buona fede e, più in generale, dalla fede intesa in senso propriamente religioso. “Quando hai fede, capisci di essere un uomo piccolo ed insicuro e ti lasci guidare completamente da Lui. La figura di Gesù, nel corso nel tempo, ha avuto differenti interpretazioni che possono avere portato anche molte persone ad allontanarsi dalla chiesa. Ma lì sta il vero lavoro dei sacerdoti: ci sono alcuni che ti prendono, che sanno ascoltarti, comprenderti, e che sanno davvero avvicinarti a Dio”, ha dichiarato Giuseppe. Per lui la fede ha rappresentato una vera e propria via d’uscita da amicizie sbagliate, da errori di gioventù che l’avevano portato in un brutto giro. Ha sofferto tanto, il Povia che qualcuno prende in giro definendo prive di spessore le sue canzoni, ed è stata proprio la musica a salvarlo. La musica e la fede, quella fede che gli ha permesso davvero di dare una svolta alla sua esistenza.





