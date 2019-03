Gypsy Musical Academy/ Video, Golden Buzzer di Claudio Bisio a Italia’s Got Talent

La Gypsy Musical Academy, grazie al Golden Buzzer riconosciuto da Claudio Bisio, sarà protagonista alla finalissima di Italia’s Got Talent di venerdì 22 marzo 2019, in diretta su Tv8. L’esibizione spettacolare della compagnia torinese ha lasciato letteralmente a bocca aperta l’attore, che ha deciso di assegnare l’ambitissima qualificazione diretta all’atto finale della competizione televisiva. La Gypsy Musical Academy è formata da un gruppo di giovani studenti che puntano a diventare artisti, e con l’esibizione nella loro canzone “This is Me” hanno riempito di energia il palco di Italia’s Got Talent, confermandosi numerosissimi nella loro performance, ma anche estremamente talentuosi. La coralità dell’esibizione della Gypsy Musical Academy è stata il punto di forza durante la prova che è valsa il Golden Buzzer: inizialmente sul palco si erano presentate solamente Ilaria ed Arianna, ma poi anche gli altri allievi si sono presentati per completare il brano tratto dal musical “The Greatest Showman”, ottenendo un effetto straordinario. La decisione definitiva sull’assegnazione del Golden Buzzer è stata però presa come detto da Claudio Bisio, che ha ricordato i tempi in cui anche lui ha frequentato l’Accademia sognando di poter diventare un attore.

GYPSY MUSICAL ACADEMY, DA 15 ANNI ALL’AVANGUARDIA

All’assegnazione del Golden Buzzer la gioia dei ragazzi della Gypsy Musical Academy è stata grande. I ragazzi torinesi e non che ne fanno parte sono l’espressione di un’Accademia che lavora da 15 anni per la formazione artistica di stampo americano. La struttura è all’avanguardia per la premarazione di performer in ogni campo artistico, con più di 30 discipline nell’ambito del Musical e dello Spettacolo curate. La consacrazione a Italia’s Got Talent è l’ennesimo riconoscimento per una delle scuole d’arte più prestigiose sul territorio nazionale, che mette a disposizione corsi e borse di studio per gli alunni più meritevoli e che da oltre un decennio ha sfornato importantissimi artisti nel canto e nella danza e nella recitazione. Dunque oltre che per i ragazzi che si sono esibiti, l’esperienza a Italia’s Got Talent rappresenta un grande traguardo per tutti coloro che lavorano all’interno dell’accademia per la formazione dei ragazzi. Al momento di assegnare il Golden Buzzer c’è stato un pizzico di incertezza, ma la standing ovation regalata dal pubblico ai ragazzi della Gypsy Musical Academy ha fatto cadere ogni riserva, portando Claudio Bisio a spingere i giovani performer direttamente in finale.





