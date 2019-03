I Fratelli D’Angelo a Vieni da me/ “Ballando abbiamo conquistato Jennifer Lopez”

Emanuele e Leonardo D’Angelo, da World of Dance 2019, lo show più importante per la danza, arrivano nello studio di Vieni da me per raccontare la loro esperienza negli Stati Uniti dove hanno conquistato il cuore di Jennifer Lopez che è letteralmente impazzita per loro. Emanuele e Leonardo, però, hanno fatto ballare anche Fabrizio Frizzi ne 2011. Due veri campioni della danza che, tra un allenamento e l’altro si raccontano ai microfoni di Caterina Balivo. Partire da San Cesareo stanno conquistando l’America. “Partire da San Cesareo e arrivare a Los Angeles con il tip tap che non è un genere molto affermato in Italia è stato un sogno che speriamo di continuare a vivere”, raccontano Emanuele e Leonardo che si sono avvicinati al tip tap grazie alla mamma. “Ci ha trasmesso questa passione la nostra mamma perchè è l’insegnante della nazionale. a cosa bella è aver condiviso una passione con mamma e avere tua madre che è anche la tua insegnante ti aiuta molto. Scegliere il tip tap rispetto a sport come il calcio o i basket espone i due ragazzi anche alle prese in giro dei compagni. “Non sono mancate le prese in giro perchè avevamo scelto di ballare il tip tap. Mi prendevano in giro perchè avevo i capelli lunghi e facevo danza, ma io ho sempre risposto”, dice uno dei fratelli D’Angelo.

EMANUELE E LEONARDO D’ANGELO: “POTREMMO VINCERE UN MILIONE DI EURO”

Ad unire tra Emanuele e Leonardo D’Angelo sono legati non solo dalla passione per il tip tap, ma anche da un affetto sincero. I due, infatti, si sostengono non solo nella danza, ma anche nella vita privata. Dopo aver vinto il primo campionato mondiale nel 2008, Emanuele e Leonardo sono stati contattati da Word of Dance che, per i danzatori, rappresenta la realizzazione di un sogno. “Quando ci hanno chiamato, la prima volta non abbiamo neanche risposto. Poi quando l’anno successivo ci hanno inviato un’altra mail, abbiamo risposto ed è iniziata l’avventura a World of dance. Adesso abbiamo battuto i più forti della nostra categoria e si è scatenata una bufera contro Jennifer Lopez perchè a noi ha dato un punteggio alto mentre ai nostri diretti concorrenti ha dato un voto molto basso”, dicono i due ragazzi che poi si emozionano nel vedere un videomessaggio della mamma. “E adesso? Cosa comporta la vittoria di World of Dance?”, chiede Caterina Balivo. “Restiamo con le dita incrociate perchè c’è un milione di euro in palio”, spiegano i due campioni di tip tap.

