Ilary Blasi verso La Sai l’Ultima/ Con lei anche Francesco Totti? Indiscrezione bomba

Dopo avere preso in mano le redini del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici di punta della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per lei quindi, è arrivato il tempo dei cambiamenti e delle novità. Dopo Balalaika (condotto in maniera “bislacca” con Nicola Savino e Belen Rodriguez) e il Wind Summer Festival, per la conduttrice bionda si aprono le porte di uno storico programma: La sai l’ultima. Secondo quanto si legge su Blogo lo show “ripescato dal calderone vintage di Cologno Monzese” dovrebbe essere condotto proprio dalla moglie di Francesco Totti. L’indiscrezione iniziale era stata lanciata tra le pagine del settimanale Spy, che ha anche fatto sapere che proprio l’ex campione di calcio, potrebbe salire sul palcoscenico assieme alla coniuge. A parte questo, si parla anche di una possibile partecipazione di Teo Mammucari nelle vesti di co-conduttore. Dopo Le Iene Show quindi, la coppia di colleghi potrebbe nuovamente tornare a dividere lo stesso spettacolo televisivo.

Ilary Blasi conduce La Sai l’Ultima?

E così, dopo i primi rumors di Spy, arriva anche una conferma di Blogo. “TvBlog di certo è in grado di confermarvi che Ilary Blasi sarà al timone del varietà che dovrebbe andare in onda durante l’estate dagli studi Robinie di Milano, dove ora è in corso l’emissione dell’Isola dei Famosi. Con lei ci sarà anche Teo Mammucari”, si legge. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, si metterebbero anche a tacere le voci degli ultimi tempi che vorrebbero Ilary Blasi lontana da Mediaset verso nuove avventure televisive. Proprio questa “novella”, era stata anticipata qualche tempo addietro tra le pagine del settimanale Oggi: “A Milano si mormora che Ilary Blasi sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut – aut”, scriveva la rivista durante i primi giorni del 2019. Sono stati tanti i conduttori che si sono avvicendati sul palcoscenico durante 11 edizioni de La sai l’ultima. Da Natalia Estrada e Gerry Scotti fino a Lorella Cuccarini e Massimo Boldi (chiusa anticipatamente nel 2008, per ascolti flop).

