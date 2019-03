Isola dei Famosi 2019/ Lite tra Sarah e Soleil, Fogli accusa Luca “Testa di caz*o!”

Gli animi si accendono all’Isola dei Famosi e il gruppo continua a spaccarsi a pochi giorni, ormai, dalla fine di questa avventura. Tentenna anche l’amicizia che sembrava essere nata tra Soleil Sorge e Sarah Altobello che si offende per un gesto dell’italo-americana che le toglie di mano un cocco che cercava di aprire. Si confida allora con Marina, dicendo su Soleil: “Ha visto qualcosa in me che l’ha destabilizzata, è come volesse fare tutto lei. – poi in confessionale aggiunge – Arrivati a questo punto della situazione devo dire che Soleil ha deluso anche me.” Ma da Aaron, Sarah viene a sapere qualcosa su Soleil che la spiazza. Così va da lei e le spiega tutto: “Sono rimasta male di quella che ci siamo dette, pensavo di aver trovato un’amica e da te non me l’aspettavo – e continua – Aaron mi ha detto che tu hai detto di me ‘Eh però Sarah che palle, non la sopporto più, non capisce…’ Ora me lo dici, mi prendo una laurea e vengo a parlare con te.”

RICCARDO FOGLI CONTRO LUCA: “SEI UNA TESTA DI CAZ*O!”

Soleil Sorge cerca inizialmente di difendersi, negando nel confessionale dell’Isola dei Famosi: “Io non l’ho mai detta questa cosa e infatti mi ha sconvolto perché sono sempre stata chiara con lei.” Anche Luca Vismara torna ad attaccare l’ormai acerrima nemica: “Hai sempre il commentino cattivo nonostante la situazione si sia risolta. Devo dire che preferisco la Soleil che dice le cose in faccia che quella che fa così.”Luca però ne ha anche per Riccardo Fogli, che trova sia un finto buono. Fogli si infuria: “Tu sei un vero testa di ca*zo, e sei cattivo!” e in confessionale continua “Il suo è un comportamento da ragazzetto viscido, bugiardello che cerca di inventarsi delle cose perché giustamente è in nomination.”

