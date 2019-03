IItalia’s Got Talent 2019, la finale/ Diretta e vincitore: ospite Gigi Proietti

Venerdì 22 marzo, alle 21.15, in diretta da Milano, su Tv8 va in onda la finalissima di Italia’s Got Talent 2019 al termine della quale sarà eletto il vincitore assoluto del talent show prodotto da Fremantle. Al timone del gran finale di Italia’s Got Talent 2019 ci sarà un ospite speciale, ovvero Gigi Proeitti, e ancora Lodovica Comello che, sia durante la fase delle audizioni che durante le semifinali, ha accompagnato i concorrenti sul palco raccogliendo le loro emozioni e paure. Questa sera, per i quindici finalisti, è arrivato il momento di tirare fuori dal cilindro la miglior esibizione per convincere il pubblico a cui, questa sera, i giudici Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini cedono il proprio scettro. Attraverso il televoto, infatti, il pubblico sceglierà il vincitore del talent show. In gara ci sono ancora quindici talenti, i quindici finalisti che questa sera porteranno sul palco di tutto e di più a cominciare dalla magia di Andrea Paris finendo alla comicità di Aurora Leone.

I GOLDEN BUZZER

La finalissima di Italia’s Got Talent 2019 porteranno sul palco diverse personalità e una grande varietà che non solo aiuterà lo show ma anche coloro che potranno mettersi in gioco rischiando di non lasciarsi sovrapporre da altri nella stessa categoria. Ancora una volta quelli più “presenti” saranno ballerini e cantanti ma i 4 giudici in queste settimane hanno avuto modo di portare in finale anche i loro preferiti attraverso i loro golden buzzer. In particolare, ai dieci che hanno superato audizioni e semifinale si aggiungono i quattro concorrenti che hanno conquistato la finale grazie al pulsante dorato a disposizione dei giudici: Claudio Bisio ha scelto i Gypsy Musical Academy, Federica Pellegrini ha puntato sulla crew degli Urban Theory, Frank Matano ha portato in finale la coppia di ballerini Alex e Alice mentre Mara Maionchi è rimasta affascinata da Antonio Sorgentone. Anche Lodovica Comello ha premiato un concorrente con il suo golden buzzer: la conduttrice ha puntato su Nicola Virdis. Sarà davvero uno di questi il vincitore di questa edizione?

IL FUTURO DEL PROGRAMMA

Mentre questa edizione di Italia’s Got Talent sta per giungere al termine, Sky Italia fa sapere che ha intenzione di tenersi stretto il programma anche nei prossimi anni. In particolare, proprio nei giorni scorsi, il Direttore Produzioni Originali Sky Iatalia Nils Hartmann ha fatto sapere che c’è stato un accordo con il creatore del format (così come di X Factor), Simon Cowell, per permettere nuovi anni di collaborazione: “Quello che abbiamo realizzato finora con X Factor e Italia’s Got Talent è stato un viaggio straordinario, che oggi siamo orgogliosi di poter annunciare proseguirà”. L’accordo fiamto da Sky con Fremantle e Syco Entertainment prevede la messa in onda di altre due stagioni di Italia’s Got Talent quindi quella del 2020 e quella del 2021 e a quel punto si deciderà il da farsi, ascolti permettendo. Lo stesso Simon Cowell si è detto felice di proseguire la partnership con Sky: “Sky Italia è un partner incredibile, è un’azienda coraggiosa sempre pronta a reinventarsi. E, cosa ancora più importante, crede fortemente in questi talent”.



