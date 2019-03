Jane Alexander a Pomeriggio 5/ Tutta la verità sulla rottura con Elia Fongaro

Cosa è davvero accaduto tra Jane Alexander ed Elia Fongaro? Perché la loro storia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, è finita? L’attrice è finalmente pronta a svelare tutti i dettagli nel corso della sua ospitata a Pomeriggio 5, nella puntata in onda oggi. Barbara d’Urso annuncia infatti che per la prima volta, Jane racconterà nei dettagli le motivazioni che hanno portato questo rapporto, che sembrava essere un grande amore, alla sua conclusione. Ma in questi tempi i follower dell’attrice 46enne così come quelli di Elia hanno chiesto più volte cosa fosse accaduto e perché non tentassero di tornare insieme. A queste domande, la Alexander ha parzialmente risposto in un post pubblicato su Instagram qualche tempo fa.

LO SFOGO SOCIAL DI JANE ALEXANDER

Su Instagram, Jane Alexander ha scritto di Elia Fongaro: “Mi scrivete spesso “riprovaci, torna da lui, parlaci, non capite quanto state male l’uno senza l’altra?” Io sono stata male, e sto male, si.” Così ha aggiunto: “Ho preso una decisione impopolare perché non ero più felice. Stavo cercando di credere anche io nella favola, ma la favola non esisteva.” Parole di dolore queste di Jane, che ha infatti ammesso di averci creduto tanto: “Ho investito tanto nella nostra storia, emotivamente, se non altro. Le scelte fatte e le conseguenze non le rinnego, ne rinnego in alcun modo il sentimento che provo per Elia. Solo che non eravamo felici. Ci ho riprovato? Si. Ho scritto più di un messaggio, ho detto che mi mancava, ho aperto per l’ennesima volta il mio cuore ma dall’altra parte ho ricevuto solo una risposta : hai fatto tutto da sola. Ecco. Forse è davvero l’unica risposta a tutto questo: HO FATTO TUTTO DA SOLA.” Post, questo, che poi trovato la replica di Elia.

