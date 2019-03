Klaudia Poznanska/ Uomini e donne, video: “Vederlo baciare le altre…”

Sarà una puntata movimentata quella di oggi di Uomini e donne. Andrea Zelletta e le sue corteggiatrici torneranno protagoniste ma sembra proprio che questo non sarà di certo positivo visto che succederà di tutto fino a che le sue tre ragazze non usciranno dallo studio. Certo le motivazioni saranno diverse così come diversi sono i loro caratteri e di questo ne è sicura anche Klaudia Poznanska che dalle pagine di Uomini e donne Magazine chiarisce i motivi che l’hanno spinta a lasciare lo studio. Nella puntata di oggi la vedremo alzarsi, salutare Maria De Filippi e andare via non tanto per le accuse che le faranno le sue colleghe ma per la reazione di lui e, soprattutto, per il suo avvicinamento alle altre dopo un’esterna importante vissuta con lei, almeno dal suo punto di vista. Clicca qui per vedere il video anticipazioni della puntata.

KLAUDIA PRONTA A DIRE ADDIO AD ANDREA?

Proprio nei giorni scorsi Klaudia ha rilasciato un’intervista a Uomini e donne Magazine pubblicata nel numero uscito ieri e in cui spiega le motivazioni del suo addio ad Andrea Zelletta o, almeno, all’uscita dallo studio nella puntata di oggi. A dare fastidio alla corteggiatrice è stato il vedere Andrea avvicinarsi alle altre: “Avevo dato un valore importante alla nostra esterna essendo scattato un bacio. Arrivare in studio e vedere un avvicinamento anche con le altre mi ha lasciato senza parole. Mi chiedo se abbia dato la stessa importanza che ho dato io alla nostra esterna”. Lei si reputa molto diversa dalle altre corteggiatrici di Andrea e quindi non capisce proprio i suoi dubbi: “Mi sto chiedendo se davvero è interessato a noi tre. Io, Muriel e Natalia non abbiamo nulla in comune. Non mi piace fare la grande donna a differenza di loro due […] La chimica è importante ma deve essere sostenuta da discorsi che abbiano un peso. Non mi interessa imbambolarlo con il mio aspetto“. Allo stesso settimanale conferma di essere molto interessata a lui e “alla sua semplicità, al suo essere puro e senza peli sulla lingua ma dal video di presentazione non sembrava il mio tipo ideale”. Come andrà a finire tra di loro?

