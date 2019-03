La Corrida 2019 di Carlo Conti/ Anticipazioni: “Dilettanti e zero novità”

Venerdì 22 marzo, in prima serata su Raiuno, imperdibile appuntamento con la prima puntata della nuova stagione de La Corrida, lo storico programma di casa Rai. Sono passati 50 anni da quando lo show debuttò in radio per poi approdare in televisione con la conduzione del mitico Corrado. Dopo il successo ottenuto con l’edizione 2018, la Rai ha deciso di puntare ancora su una trasmissione che, sebbene sia sempre uguale, continua ad appassionare il pubblico che, per due ore, dimentica tutto trascorrendo una serata all’insegna de lpuro divertimento. Anche quest’anno, al timone de La Corrida ci sarà Carlo Conti, affiancato per il secondo anno consecutivo dalla bellissima Ludovica Caramis che vestirà i panni della valletta. Come sempre, i protagonisti assoluti della serata saranno i dilettanti allo sbaraglio.

LA CORRIDA 2019: DILETTANTI ALLO SBARAGLIO, FISCHI E BALLETTI IMPROBABILI

Come ha già annunciato Carlo Conti, nelle nuove puntate de La Corrida non ci sarà alcuna novità. Tutto sarà uguale alle precedenti edizioni della trasmissione. I concorrenti allo sbaraglio si esibiranno davanti al pubblico portando sul palco il proprio talento artistico. Ci saranno, così, ballerini, cantanti, attori, imitatori e talenti in varie discipline. La parola d’ordine dello show è divertimento per tutti. Oltre al pubblico, infatti, anche i concorrenti arrivano in trasmissione per trascorrere una serata diversa. Al termine di ogni esibizione, un semaforo darà il via libera al pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso gli applausi o potrà bocciare l’esibizione facendo rumore con pentole, fischietti, campanacci e i vari oggetti in loro possesso. Ci sarà, naturalmente, la valletta del pubblico mentre l’orchestra sarà diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Immancabile anche il corpo di ballo diretto dal coreografo Fabrizio Mainini che sarà alle prese anche con un corpo di ballo di dilettanti, scelti tra le persone del pubblico.

CARLO CONTI: “NON SERVE CAMBIARE LA CORRIDA”

Carlo Conti crede fortemente nella forza de La Corrida con cui ancia la sfida a Ciao Darwin dell’amico Paolo Bonolis. I conduttore e gli autori hanno scelto di non cambiare di una virgola la trasmissione. Il motivo? Lo spiega lo stesso Carlo Conti ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni: “La Corrida è un programma forte e perfetto così com’è, non va modificato di una virgola. Ci sono i “dilettanti allo sbaraglio”, la valletta Ludovica Caramis, il maestro Pinuccio Pirazzoli, il pubblico che partecipa con pentole e coperchi, e poi il “valletto o la valletta allo sbaraglio” che scelgo casualmente in diretta in ogni puntata”, ha detto il conduttore che ha svelato come la maggior parte dei concorrenti sia formata da cantanti anche se non mancheranno generi diversi.



