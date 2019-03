Lory Del Santo e la morte del figlio Loren/ “Sono una moribonda, fingo di star bene”

Lory Del Santo tornerà a parlare della morte del figlio Loren? “La Vita in Diretta” ha annunciato nelle anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 22 marzo 2019, che la showgirl sarà ospite per parlare di sé e del suo ruolo di mamma. Un ruolo che le ha riservato gioie e dolori, soprattutto tragedie. L’attrice ha reagito alla prematura scomparsa del ragazzo, che si è suicidato a causa di una grave malattia, tornando a lavorare in tv, a partire dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Ha indossato una maschera di donna nuovamente serena, nascondendo dentro una profonda disperazione, come recentemente ha raccontato sulle pagine di DiPiù. Il reality di Canale 5 è stato dunque una distrazione per lei, che non rinnega affatto la scelta di parteciparvi due mesi dopo la morte di Loren. «Ma il Grande Fratello Vip non mi è servito a dimenticare», ha precisato Lory Del Santo. Uno sfogo choc, perché di lei ha detto: «Ora sono una moribonda che fa finta di stare bene».

LORY DEL SANTO E LA MORTE DEL FIGLIO LOREN

Lory Del Santo aveva annunciato la morte del figlio Loren a Verissimo, scegliendo di raccontare tutto in tv e di tornare a lavorare dopo un silenzio di diverse settimane. Il 19enne si è suicidato nell’estate 2018 a causa di una terribile patologia cerebrale che lo ha spinto a sviluppare una personalità multipla e i sintomi dell’anedonia, una condizione che provoca totale assenza di piacere ed emozioni. Ora le è rimasto solo Devin. In precedenza aveva infatti perso il primogenito Conor, nato dalla relazione con Eric Clapton, morto a 4 anni precipitando accidentalmente dalla finestra di un palazzo a New York. «Sono brava a mentire, è quello che mi salva. E allora mi armo di un sorriso smagliante, esco e faccio finta di vivere», ha dichiarato riguardo il dolore che si porta dentro e che tornerà a condividere oggi a “La Vita in Diretta”, proprio come anticipato dal conduttore Tiberio Timperi prima dell’inizio della trasmissione.

