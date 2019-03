Luca Laurenti a Ciao Darwin/ Video, schiaffo di Madre Natura: stasera la conquisterà?

Luca Laurenti protagonista della nuova puntata di Ciao Darwin, programma condotto da Paolo Bonolis in onda questa sera su Canale 5. La vena comica dell’artista ha convinto tutti nella prima puntata dello storico show Mediaset e sono numerosi i siparietti gustosi. Sul web sono stati numerosi i commenti di apprezzamento nei suoi confronti: «Ciao Darwin vanta un meccanismo perfetto che Bonolis e Laurenti innescano con assoluta maestria», «Il ballo di Ciao Darwin che urla PHANTOM THIEVES con Laurenti da Ryuji e Bonolis da Joker», «Luca Laurenti numero uno». Ma è stato il travestimento in Pablo Escobar a mettere tutti d’accordo sul web, con la comicità di Luca Laurenti è stata a dir poco trascinante. Il comico si è rivolto con grande naturalezza nei confronti di Madre Natura, ma la risposta ha lasciato tutti sbigottiti: un malrovescio che ha zittito il cantante, tanto da indurlo simpaticamente a piangere.

LUCA LAURENTI PIANGE A CIAO DARWIN: IL VIDEO

Tutto pronto per una nuova puntata di Ciao Darwin, che vedrà contrapposti Family Day e Gay Pride, ma torniamo a quanto accaduto sette giorni fa, con Luca Laurenti che piange dopo un siparietto con Madre Natura Eva Kovac. Cos’è successo? La storica spalla di Paolo Bonolis è stato protagonista di uno sketch che ha riscosso grande successo sui social network: l’artista travestito dal re del narcotraffico Pablo Escobar, ma ad un certo punto sono scattate le lacrime. Il motivo? Da sempre “vittima” preferita del conduttore e del suo team, Luca Laurenti si è lasciato andare a una battuta un po’ troppo spinta nei confronti della Dea: «Hai voglia di Escobar?». Il pubblico in studio ha riso a crepapelle, ma la risposta di Ema Kovac non è stata altrettanto ironica: uno schiaffo che ha fatto scoppiare in lacrime il comico. E questa sera come andrà a finire? Laurenti conquisterà la Dea o si beccherà un altro schiaffo? Appuntamento in prima serata su Canale 5!





