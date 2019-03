LUDOVICA CARAMIS/ Video, la scelta di Carlo Conti (La Corrida)

Ludovica Caramis sarà ancora una volta al fianco di Carlo Conti per la nuova edizione de La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio a partire da venerdì 22 marzo. Il programma, inventato e a lungo capitanato da Corrado, torna anche quest’anno su Rai Uno, dopo anni di militanza in Mediaset. E l’ex conduttore de L’Eredità ha scelto, come prima donna dello show, quella che un tempo era proprio una delle sue professoresse, Ludovica Caramis. La seconda edizione del programma, tra l’altro, andrà in onda con un esordio anticipato. Invece che il 29 marzo, data inizialmente diffusa come ufficiale per il ritorno de La Corrida, la prima puntata sarà trasmessa il venerdì precedente, probabilmente per contrastare la concorrenza di Paolo Bonolis, su Canale 5 con Ciao Darwin – Terre Desolate, tornato in tv lo scorso 15 marzo. Intanto sia Ludovica che Carlo Conti su preparano a salire ancora una volta insieme sul palcoscenico del programma dedicato ai dilettanti pronti a subire il giudizio del pubblico: quest’anno suoneranno più campane o campanacci?

Ludovica Caramis e l’esordio, sempre con Conti

Ludovica Caramis è diventata famosa principalmente per la sua partecipazione, a partire dal 2011, come professoressa all’Eredità. Anche allora era stato Carlo Conti a sceglierla, perchè all’epoca era lui al timone del quiz show pomeridiano di Rai Uno. Terminata l’esperienza insieme alle sue colleghe Francesca Fichera, Eleonora Cortini e Laura Forgia. Durante la prima edizione de La Corrida di Conti, la Caramis è tornata al fianco del conduttore, rivestendo il ruolo di valletta del programma, che replica quasi del tutto il format firmato da Corrado. Di Ludovica è nota anche la sua vita privata per via del suo matrimonio con il calciatore del Bologna Mattia Destro, ex prodotto delle giovanili dell’Inter che ha vestito anche le maglie di Genoa, Siena, Roma e Milan. La coppia si è sposata nel settembre 2014 ad Ascoli Piceno. Il suo profilo social mostra una bellissima foto che la ritrae il giorno del matrimonio, sorridente e felice mentre suo padre la accompagna all’altare.

L'”allergia” a Instagram

Pur essendo una donna del mondo dello spettacolo Ludovica Caramis ha un profilo social molto modesto e non eccessivamente attivo. La ragazza, ex finalista a Miss Italia 2009, è nipote di Paola Perego, curiosità sulla sua vita che non molti conoscono. Classe 1991, è nata a Roma ma ha origini greche. Su Instagram pubblica foto con grande equilibrio, facendo ricorso al mezzo social principalmente per lavoro. Sono pochi, anzi pochissimi, gli scatti più intimi e privati, che la ritraggono nell’intimità o nella quotidianità. Fa eccezione l’immagine del profilo, che la ritrae nel giorno del suo matrimonio, e qualche scatto dedicato al suo papà, come quello condiviso il 19 marzo, per fare gli auguri al padre. Ha anche fatto eccezione, negli ultimi tempi, qualche post pubblicato per ricordare il compianto collega Fabrizio Frizzi, scomparso quasi un anno fa per una malattia incurabile, con cui Ludovica ha lavorato per diversi anni dopo che Carlo Conti gli lasciò il timone de L’Eredità. Il suo ricordo, nel cuore della Caramis, è evidentemente ancora molto forte.





