Madre Natura, chi è/ Ciao Darwin, dopo Ema Kovac, la cubana Cicelys Zelies? I rumors

Occhi puntati sulla seconda puntata di Ciao Darwin e sulla nuova Madre Natura, che questa sera farà da madrina nell’atavica lotta tra le fazioni proposta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella prima puntata, ad accendere i bollenti spiriti del pubblico maschile è stata Ema Kovac, la modella di origini croate di 24 anni, laureanda in economia a Milano ed appassionata d’arte. Ma chi sarà il volto che questa sera rappresenterà una delle battaglie più attese dell’ottava stagione e che vedrà scontrarsi gli esponenti del gay pride contro quelli del family day? Per il momento, non abbiamo notizie certe sull’identità della misteriosa ragazza e sulle pagine ufficiali dedicate allo show del venerdì sera di Canale 5 vige ancora il più stretto riserbo. Sui social, però, le ipotesi hanno già cominciato a circolare e il nome più quotato sembrerebbe essere quello della modella di origini cubane Cicelys Zelies.

Le prime ipotesi su Madre Natura

Sarà Cicelys Zelies a vestire i panni di Madre Natura per la seconda puntata di Ciao Darwin 8? In attesa di ulteriori conferme, sui social i rumors diventano sempre più insistenti e sono in moti a ipotizzare che il volto della gara tra gli esponenti del gay pride contro quelli del family day possa essere proprio lei. Nata all’Havana, Cuba, ha ottenuto una grande popolarità quando Roccobarocco l’ha scelta come modella di apertura per la sua sfilata mondiale. Da quel momento si è trasferita a Milano, partecipando alle più importanti Fashion Week europee e americane; negli anni è stata infatti testimonial per alcuni tra i brand di moda più famosi del pianeta, tra i quali spiccano Armani e Dolce & Gabbana. “Adoro l’Italia, adoro Milano, la moda italiana mi piace tantissimo e sono contenta dividere in Italia”, ha svelato la top model in una video intervista concessa a Home Italia.

Tutti gli indizi su Madre Natura

La prima Madre natura dell’ottava stagione di Ciao Darwin, la modella di origini croate Ema Kovac, ha esordito, nella prima puntata della scorsa settimana schiaffeggiando il co-conduttore Luca Laurenti, reo di averle domandato se per caso le andasse di… Escobar. Questa sera, però, a vestire i panni della madrina della serata sarà una nuova modella, che in quanto a caratteristiche fisiche, potrebbe essere molto diversa dalla biondissima Kovac. Non è difficile ipotizzare infatti che tra poche ore, a vestire i panni di madre natura possa essere una ragazza dai colori scuri e dalle forme mozzafiato, caratteristiche che la bellissima Cicelys Zelies sembra incarnare in pieno. A rafforzare tale ipotesi il fatto che la top model cubana abbia già lavorato al fianco di Paolo Bonolis, e in particolare nel programma “il senso della vita”, così come si legge sulla sua biografia ufficiale. Sarà lei a vestire i panni della nuova madre natura nella seconda sfida della stagione?



