Marco Pipani/ Chi è? Carriera, fidanzata e social del ballerino (Ciao Darwin 8)

Tanti volti nuovi nel corpo di ballo di Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Tra questi a colpire il pubblico femminile è stato sicuramente Marco Pipani, riconoscibile non solo per il suo talento nella danza ma anche per la sua lunga e riccia chioma bionda. Quella a Ciao Darwin non è la sua prima esperienza televisiva in un corpo di ballo. Nonostante non si conosca molto di lui, sul suo profilo Instagram (clicca qui per vedere le sue foto), Marco Pipani scrive di aver già lavorato nel corpo di ballo di Tale e Quale show su RaiUno con Carlo Conti, a The Voice 2018, per lo show Vuoi Scommettere?, e a Miss Italia. Ma scopriamo che è anche stato nel corpo di ballo di Laura Pausini nel suo tour e ha lavorato per Radio Deejay.

MARCO PIPANI È FIDANZATO CON EVELYN

Quella nel corpo di ballo di Ciao Darwin è però la sua prima volta. Marco Pipani è uno dei due unici ballerini uomini nel cast, al fianco di Adriano Bettinelli (che il pubblico di Amici già conosce, essendo un ex allievo e poi professionista). I telespettatori di Ciao Darwin si chiederanno se Marco Pipani sia fidanzato, a rispondere a questa domanda è ancora il profilo Instagram del ballerino. Tra foto e video che lo vedono immerso nella danza, spuntano anche scatti affettuosi con una ragazza. Lei si chiama Evelyn e, come lui, di professione fa la ballerina. Dagli scatti postati traspare una bellissima storia d’amore, probabilmente già di qualche anno. Non ci resta che attendere le sue prossime performance a Ciao Darwin 8.

